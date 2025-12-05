卓榮泰謝高市早苗抗壓堅持和平 歡迎日偶像來台表演

行政院長卓榮泰今（5）天接見日本台灣交流協會會長隅修三一行。（王千豪攝）

日本首相高市早苗近日屢在日本國會針對「台灣有事」議題發表看法，行政院長卓榮泰今（5）天在接見日本台灣交流協會會長隅修三一行時表示，對高市早苗、日本政府及國人能在高壓底下，繼續堅持正義和平，他表示感謝。也因此，最近很多國人出國時把目的地改為日本，同時也歡迎日本表演團體、偶像歌星能來台灣表演。

卓榮泰致詞時表示，他注意到隅修三日前一篇談話，說不容任何武力威脅手段，片面改變現狀，台灣跟日本是極為重要的伙伴，也是日本珍貴的友人，雙方有基本價值觀，他對此特別感謝跟尊敬。

卓榮泰指出，這次的台日經貿會議，簽署了幾項重要協議，包括台日數位貿易協議，對個人資料保護、線上消費保護，以及通訊安全等，是非常好的進步；另外，地區海關合作備忘錄能夠讓高雄跟神戶成為一個更安全、便捷的通關，有助於雙方未來各種經濟貿易的合作跟交流。

他特別提到，日前高市早苗對台海地區穩定和平的一席談話，他非常感動，這代表一種正義跟和平。他也對高市早苗、日本政府及國人能夠在高壓底下，繼續堅持正義和平，表示感謝。也因如此，最近很多國人出國時，會把目的地改為日本；同時歡迎日本表演團體、偶像歌星能來台灣表演，「我們一定滿場、滿場的歡迎」。

卓榮泰指出，賴清德總統最近有幾個重要談話，第一、發表了強化防禦韌性、不對稱戰力的特別條例，以及未來的特別預算，這向全世界表達，台灣是自由世界的成員，有決心，也有能力護衛真正的和平跟主權。因為平和靠實力，要有真正的和平，必須要有真正的實力，也只有和平才能確保無事，他真誠希望「台灣無事、日本無事」，世界平安。

他接著指出，賴清德也提到台灣產業到全世界的布局，政府會支持，同時賴也特別強調到日本、美國、歐洲能促進各地區的繁榮跟進步，但會以台灣為研發製造的基地，如果加上日本材料設備的先進技術，真的可以台日強強聯手。

卓榮泰也說，前半年有很多台灣人到日本大阪參觀世界博覽會Tech World館，台灣館非常成功，現在在政務委員馬永成的規劃下，期待能夠把它移回台灣，這也證明了大阪世界博覽會的成功。

最後，卓榮泰說，希望隅修三在台灣的這幾天，可以跟台灣人一樣去吃一吃台灣的日本料理，「這不僅會感覺到台灣人的感謝，也會覺得台灣的日本料理真的好吃」。

