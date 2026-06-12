卓榮泰警察節致詞脫口「打贏選戰」 王鴻薇酸民進黨：做夢都在喊凍蒜

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警政署11日舉行115年警察節慶祝大會，然而，行政院長卓榮泰在致詞時語氣激動、數度拉高分貝，發言時間超過總統致詞時間的1倍、長達14分鐘，期間甚至口誤喊出要台下警察「一定要徹底打贏這場選戰」。​國民黨立委王鴻薇就發文表示，卓榮泰根本是做夢都在想選舉。

王鴻薇表示，行政院長卓榮泰在警察節上向10名獲頒「資深績優警察人員獎章」人員致詞時，竟然高喊出「打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，我們一定要徹底打贏這場『選戰』」，震驚四座。

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王鴻薇稱，卓榮泰致詞時的忘情演出，恐怕是今年輔選壓力已經大到連做夢都在喊凍蒜吧？堂堂行政院長，在警察節竟高喊打贏選戰，不成體統，貽笑大方。

她表示，在大罷免期間，卓榮泰手持道具光劍，帶領行政院官員參加民進黨部舉辦的造勢宣講會；內政部長劉世芳最誇張，還在台上高呼要求支持賴清德成為「台灣國的主人」；中央畜產會董事長蘇治芬一年領300萬，上班時間還在雲林搞大罷免；勞動部長洪申翰，大罷免投票前一天，透過勞動部媒體群組，對外廣發貼文挺大罷免。外交部長林佳龍也有相關發文。

正所謂日有所思夜有所夢，王鴻薇批卓榮泰可能連睡覺都在想怎麼選舉，而在本應行政中立的警察面前高喊選舉口號，也讓大家更看清了民進黨的本性。

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