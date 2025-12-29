卓榮泰譴責中共軍演 窮兵黷武成國際公敵

行政院院長卓榮泰。(行政院)

針對中共近期在台灣周邊發動軍事演訓，行政院長卓榮泰今(29)日嚴正表示譴責，強調任何窮兵黷武、以軍事恫嚇破壞區域和平的行為，只會引發國際社會與台灣人民更大的反感與不滿，絕不可能達成其政治目的。





卓榮泰指出，中共在台灣周邊空域與海域進行軍事行動，已對國際航行與飛航安全造成實質威脅。他強調，台灣周邊海空域是國際重要交通要道，各國航空器與船舶依法通行，中共若無法確保其安全，勢必將被國際社會視為破壞區域秩序的「麻煩製造者」，甚至成為國際公敵。

卓榮泰進一步揭露，中共刻意選擇在國民黨立委出訪後，以及台北上海雙城論壇舉辦期間發動軍演，時間點並非偶然，而是具有明確的政治操作意圖，企圖藉由軍事威嚇與訊息操作，分化台灣社會、製造內部對立。他呼籲國人保持冷靜，清楚辨識中共的政治算計，不被外力牽著走。





在國家立場方面，卓榮泰明確表示，政府拒絕任何附和「九二共識」的投降式主張，並直言對中共抱持不切實際的善意幻想，只會讓台灣陷入更大的風險。他強調，和平從來不是靠退讓換來，而是建立在實力與團結之上。





卓榮泰呼籲朝野政黨超越黨派立場，共同支持中央政府總預算與國防特別預算的通過，強化國家整體防衛能力，唯有如此，台灣才能在動盪的區域局勢中，守住和平與民主。