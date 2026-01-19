卓榮泰讚多數媒體「忠於國家」 被問「誰不忠？」回應曝光

卓榮泰（中）今出席上樑典禮。（翻攝自卓榮泰臉書）

行政院長卓榮泰今（19）日出席上樑典禮致詞時表示，一早看到媒體到場採訪令他相當感動，並強調媒體工作專業且辛苦，「絕大多數媒體工作者都忠於國家、忠於事實、忠於自己」，應給予鼓勵；由於近日中天記者林宸佑涉犯《國安法》遭羈押，此番談話引發關注，會後媒體追問：「誰不忠？」卓僅回應「你們都很棒」後即離去。

卓榮泰今日上午前往高雄出席「海洋委員會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程」上樑典禮，他致詞時表示，清晨4時即起床準備，到機場時，看到許多媒體一早在場守候，讓他相當感動。

廣告 廣告

卓榮泰指出，媒體工作是非常專業、重要，而且是辛苦的，他肯定絕大多數媒體工作者都「忠於國家、忠於事實、忠於自己」，並成為社會正義與公道的橋樑，當場也請與會者給予媒體掌聲鼓勵。

典禮結束後，面對媒體追問「誰不忠？」卓榮泰僅回應「你們都很棒」，並比出讚手勢，隨即離場；由於近日中天記者林宸佑，涉嫌利誘現役軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，被依《國安法》羈押禁見，卓的相關談話也引發外界關注。





更多《鏡新聞》報導

黃國昌攜出機密文件澄清喊抹黑 吳思瑤批：違法30秒就不違法？

「國民黨別太高估自己」又酸蔣騙票 親藍粉專嗆柯文哲：要戰沒人怕你

柯文哲轟蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 教長：尊重地方自治