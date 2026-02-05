卓榮泰讚輝達案「中央地方徹底合作」 李四川：特別感謝她

李四川表示輝達案特別感謝劉世芳。資料照片



輝達（NVIDIA）的海外總部，歷經幾番波折後，最終確定落腳台北市的北投士林科學園區，預計農曆年前雙方將簽約。行政院長卓榮泰昨天（2／4）表示，輝達落腳台北是「中央地方徹底合作的成功案例」。對此，台北市副市長李四川今天（2／5）被問到是否同意卓揆說法，他表示，「當然輝達是地方跟中央真的是合作把它促成。這裡我要謝謝我們內政部劉部長，說實在給我們很多的幫忙。」

卓榮泰昨晚出席台北市進出口商業同業公會2026交流晚宴，會後發文表示，「晶創台灣方案」以3千億預算，奠定台灣未來10年的科技國力。其中，經濟部核定輝達（NVIDIA）「人工智慧創新研發中心計畫」，補助國際知名大廠落腳台灣。輝達在北士科設定地上權的法規適用問題，內政部也用最快的時間協助解決，與台北市合作，把輝達留在台北。

廣告 廣告

卓榮泰強調，這是中央地方徹底合作的成功案例，未來要擴散到全國各地，達到「均衡台灣」的目標。

李四川被問到此事，他表示，「當然輝達是地方跟中央真的是合作把它促成。這裡我要謝謝我們內政部劉部長，說實在給我們很多的幫忙。」李四川也強調，輝達留在台北市，不只對台北市，對整個台灣都是AI的產業是有很大的幫忙。

更多太報報導

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」