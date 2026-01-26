卓榮泰賀霍諾德登「台灣101」 他1句話酸爆

▲霍諾德（AlexHonnold）Free Solo赤手獨攀完成台北101耗時91分鐘完成。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.25）

[NOWnews今日新聞] 美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101外牆，歷時1小時31分鐘，成功登上508公尺高的塔尖，讓台北101再度於全球媒體版面亮相，替台灣帶來高度曝光。然而，行政院長卓榮泰隨後在臉書發文祝賀時，卻以「台灣101」稱呼。對此，粉專政客爽狠酸，「好像台北是什麼靈界的朋友，要有陰陽眼才能看得見？」

行政院長卓榮泰隨後在臉書發文祝賀霍諾德時，以「台灣101」稱呼。對此，政客爽昨（25）日在臉書發文指出，每次高雄開演唱會，民進黨就喊「世界看見高雄」，台北發生什麼好事，民進黨就喊「世界看見台灣」，「好像台北是什麼靈界的朋友，要有陰陽眼才能看得見？」

政客爽強調，中華民國從來沒有一棟建築物叫「台灣101」，從以前到現在無論本國人或是外國人都是叫「台北101」或是「TAIPEI 101」。

政客爽今（26）日更是發文狠酸，卓榮泰發起「大改名時代」，建議全台甚至全球都應該順應潮流一起改名，比如巴黎聖母院改「法國聖母院」、柏林電視塔改「德國電視塔」、維也納歌劇院改「奧地利歌劇院」、阿姆斯特丹運河改「荷蘭運河」、杜拜購物中心改「阿聯購物中心」。

政客爽嘲諷，台灣也有很多可以改，高雄85大樓改「台灣85大樓」、台中國家歌劇院改「台灣國家歌劇院」、台南孔廟改「台灣孔廟」、新竹科學園區改「台灣科學園區」；吃的美食也可以改，嘉義火雞肉飯改「台灣火雞肉飯」、彰化肉圓改「台灣肉圓」、萬巒豬腳改「台灣豬腳」、大甲媽祖繞境改「台灣媽祖繞境」、宜蘭三星蔥改「台灣三星蔥」。

政客爽直言，「相信這樣全部改完之後，遊客一定都知道這些地方、美食在哪個城市，非常好找，直接全台灣自己慢慢找，讚讚」，貼文一出引發廣大迴響，讓一票網友笑翻。

