卓榮泰赴宜蘭蘇澳勘災 盼立院支持明年總預算加強治水

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭地區累積雨量破千毫米，蘇澳、冬山多處嚴重淹水。行政院長卓榮泰今日(12日)赴宜蘭勘災並視察蘇澳溪分洪工程，宣布中央將把該工程納入明年度「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，以加速地方治水建設，並呼籲立法院支持總預算案，讓防災工程「如期如質」上路。

颱風「鳳凰」襲台，截至今日上午7時，全國累計災情共349件、51人受傷；其中，宜蘭地區積淹水高達76件，仍有5,907戶停電、370戶停水。

行政院長卓榮泰今日下午前往宜蘭視察蘇澳溪分洪工程、蘇澳市區民宅淹水與排水改善情形、三星鄉青蔥災損及五結防潮閘門工程，實地了解地方防洪設施運作與農損狀況。

卓榮泰在視察蘇澳防洪工程時表示，蘇澳溪分洪工程已納入4年期、新台幣千億的治水計畫，工程用地已於今年9月獲內政部核定，預計12月完成徵收，屆時行政院將立即核定計畫，並指示相關部會「全力開工、如期完工」，讓蘇澳分洪道成為宜蘭防洪的重要屏障。

卓榮泰也向立法院喊話，盼支持明年度中央政府總預算，包含4年1千億的縣市管河川改善計畫，地方防災建設才能儘速上路。他說：『(原音)水利署跟經濟部我們照核定的計畫來執行，時間上要把握得很好，我也希望立委能夠在立法院，拜託立法院大家要真的來支持明年中央政府總預算，因為其中就有這一筆4年1千億的改善縣市管河川工程的計畫在裡面，所以中央明年的中央政府總預算要確實的能夠來通過，我們就能夠儘速的上路。』

卓榮泰最後強調，鳳凰颱風災情反映出氣候變遷下的治水挑戰，政府將秉持「快速救助、復建到位、韌性強化」3原則，協助宜蘭及全台受災民眾儘快恢復生活，並提升整體防洪與防災體系的長期韌性。