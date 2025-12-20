卓榮泰赴醫院探視傷者 要求檢討「為何嫌犯縱火後能續犯案」

即時中心／徐子為報導

昨（19）日晚間5時許，北市爆發隨機襲擊事件，行政院長卓榮泰今（20）日前往內湖三軍總醫院、松山分院及馬偕紀念醫院，慰問傷者及家屬；並步行捷運地下街實地瞭解警力配置情形；隨後陪同賴清德總統赴內政部警政署聽取專案進度報告。卓院長表示，針對這起事件，政府責任重大，將在最短時間內查明真相，向受害者家屬及國人妥適說明。在追查案情之餘，政府也要為挺身阻止嫌犯的遇害民眾、克盡職責的北捷同仁，致上誠摯感謝及敬意，希望重建社會溫暖及安心。

卓院長指出，昨夜全國上下心情都非常沉重，這起蓄意、隨機的襲擊事件在國人面前發生，政府責任重大。昨日傍晚5時23分事件發生後，行政院外有許多救護車呼嘯而過，他在10分鐘內瞭解整起事件後，便在院內待命，並指揮動員相關人力因應，內政部警政署也在1小時內掌握嫌犯特徵。隨後，他於晚間6時40分在臺北車站向媒體說明警政機關所掌握的相關資訊時，嫌犯又在捷運中山站出口附近繼續犯案。



卓院長表示，因張嫌已墜樓身亡，無法直接從中得知其具體犯案動機，但昨日他已指示警政署必須徹夜將嫌犯犯罪動機、身分背景、預謀犯案過程等，在最短時間內查明清楚，向受害者家屬及國人妥適說明；同時，他也指示全國警察同仁加強戒備所有鐵公路、捷運、航空站、重要人潮聚集場所等，務必讓國人安心。



卓院長進一步說，從昨晚案發後，相關資訊已陸續蒐集齊全，但仍有部分細節尚待清查，一是昨日下午3時40分嫌犯在北市林森北路、長安東路焚燒機車，應該會有民眾通報，或員警掌握相關資料，何以嫌犯能繼續作案，警政署正在查明第一時間處置作為；二是應全數連貫所有案發現場的監視器影像畫面，從中找出可以更快遏制嫌犯的處置作為，請臺北市警察局與警政署通力合作，配合檢察官指揮，共同完成此項工作；三是自昨日起，各重要路口、車站已部署更多警力，確實提升見警率，但他稍早實際步行於捷運地下街時發現，中山站雖配置較多警力，但雙連站卻未見應有警力配置，請警政署及北市警局再嚴密策劃，思考警力平均部署，除了提升見警率外，也要兼顧「平均率」，才能全面有效防範。



最後，卓院長指出，依據警政署專案報告，相關單位已掌握嫌犯的煙霧彈來源、汽油彈製作等資料，後續仍待確認現場民眾等關係人證詞，讓案情更加明朗。另外，在臺北車站捷運出口遇害的余姓民眾，因挺身阻止犯嫌丟擲煙霧彈而身亡，以及北捷同仁爲保護機房而吸入煙霧嗆傷，中央、地方相關單位應對此等奮不顧身、捨身為人的英勇行為給予必要的作為，以表達政府與人民的感謝及尊敬。卓院長強調，政府一方面追查案情，一方面也要讓社會感到安心與溫暖，這也是政府現在必須做的重點工作。



稍早，卓院長在醫院慰問傷者及家屬時，除了感謝醫護團隊連夜救治、細心照料傷者外，也敬致慰問金予逝者家屬，表達哀悼之意，並請醫護團隊持續提供家屬必要資源與支持措施。隨後，卓院長由捷運雙連站地下街步行至中山站，實地瞭解警力及保全人力配置情形、捷運系統緊急事故通報程序、即時應變及跨單位聯繫機制運作情況，並向現場第一線同仁表達慰勉之意。



接續，卓院長前往警政署，陪同總統聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，並與相關機關針對公共場所安全、警力部署調度、快速打擊部隊支援機制及跨部會即時通報與應變流程等面向，逐一進行討論。包括國家安全會議吳釗燮秘書長、行政院張惇涵秘書長、李慧芝發言人、內政部劉世芳部長、法務部鄭銘謙部長、交通部陳世凱部長、衛生福利部石崇良部長、國家安全局蔡明彥局長、內政部警政署張榮興署長、臺北地方檢察署王俊力檢察長，以及臺北市蔣萬安市長等均出席本次專案報告。





