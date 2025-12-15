卓榮泰轟韓國瑜「無視憲法」拒絕總統邀請

行政院長卓榮泰今下午召開「捍衛憲政秩序」記者會。（張薷攝）

藍白《財劃法》修法版本最晚今應公告，行政院長卓榮泰宣布不副署，也特別加註「立法院本次修正《財劃法》過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯」等文字；並劍指立法院長韓國瑜，強調「韓國瑜院長無視憲法，今天公然拒絕總統邀請」，再次關閉討論與協商合作的大門。

朝野對財劃法攻防不斷，行政院提出的財劃法覆議案5日遭藍白否決，財劃法最晚須於今天公告。行政院下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、財政部長莊翠雲等人出席。

卓榮泰指出，針對立院今年11月14日三讀通過的財政收支劃分法修法案，依照中華民國憲法第37條，決定「不予副署」本次修法。政院方面有三大理由首先，違反憲法權力分立原則，侵害行政權。第二，修法過程違反公開透明與討論原則，破壞民主程序。第三，施行後，將對國家發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰表示，立院違憲擴權爭議不斷發生，他多次拜會韓國瑜和立院黨團，賴總統兩度邀集國政會商，希望尋求長治久安之道，「令人遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，今天公然拒絕總統邀請」，再次關閉討論大門，關閉協商合作往前走的道路。

卓榮泰表示，立法院本會期總質詢結束那天，他再次強調共同合作才是國人最大的要求，他願意也期待以國家為念，但政院提出財劃法覆議案，立院不安排行政院說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會；政院提出的財劃法版本也完全無法排入立法院委員會審查，到此時，政院已經窮盡憲政救濟各種可能，如今只剩下不副署。

卓榮泰提到，對於不副署的他也有附帶一段註記，「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預 算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主 原則與權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護憲法賦予本院之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠。」

