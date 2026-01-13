卓榮泰選台北市長？徐巧芯揭「捧殺」貓膩：他就是棄子

徐巧芯指出，賴清德(左)換掉卓榮泰(右)的方法，就是讓他去參選台北市長。（示意圖／資料照）

民進黨2026台北市長人選遲未有消息，綠委王世堅點名副閣揆鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前立委高嘉瑜、綠委莊瑞雄、吳思瑤，此外還首推行政院長卓榮泰。藍委徐巧芯直言，民進黨主席賴清德不會承認失敗，如果他覺得卓揆不適任，換掉卓的方法就是讓卓參選。

徐巧芯13日在其直播節目表示，在有吳怡農表態的情形下，跑去勸進卓榮泰，是不是表示他覺得卓榮泰做得不好，不想讓他繼續當行政院長了？趕走好了？這也是一種方法。因為賴清德愛面子，他會覺得如果讓卓榮泰就這樣下台，就是承認他輸了。

「可是賴清德是不可能承認自己輸的！」徐巧芯強調，賴不可能承認自己錯，他是連大罷免32比0，都要說藍白沒有得到教訓的人。賴是連當初跟謝龍介賭吳乃仁有罪無罪、退出政壇，都可以偷偷跑掉；然後幾百天不進議會，遭到彈劾，他也無所謂的這種人。像這樣的人，他如果真的覺得卓榮泰已經不適任了，也不好說請卓辭職，顯得自己落敗了，「所以就是先把你捧高！」

徐巧芯指出，就要說成，因為卓榮泰做得太好了，所以要讓他去選台北市長，作為一名強將，對抗蔣萬安！「所以其實他就是棄子了！」所以他一直叫在野倒閣，為什麼？因為趕快倒閣，就可以把卓榮泰換掉，「幫我老賴解決問題啊！」

