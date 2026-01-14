卓榮泰選台北市長？徐巧芯：就是賴清德趕人手法

徐巧芯指出，在吳怡農已表態參選的情況下，黨內仍勸進卓榮泰，是否代表認為卓榮泰表現不佳，不想讓他繼續擔任行政院長？她分析，這也是一種趕人的手法。徐巧芯強調，賴清德愛面子，若讓卓榮泰直接下台，等同承認自己輸了，但賴清德不可能承認自己輸。

總統賴清德、閣揆卓榮泰。（圖／中天新聞）

徐巧芯進一步指出，賴清德是連大罷免32比0都要說藍白沒有得到教訓的人，當初跟謝龍介賭吳乃仁有罪無罪、退出政壇，都可以偷偷跑掉，幾百天不進議會遭到彈劾也無所謂。她認為，像這樣的人若真的覺得卓榮泰已經不適任，也不好直接要求辭職，顯得自己落敗，所以就是先把對方捧高。

國民黨立委徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯分析，民進黨會將此事包裝成因為卓榮泰做得太好，所以要讓他去選台北市長，作為一名強將對抗蔣萬安。她直言，其實卓榮泰就是棄子了。徐巧芯也質疑賴清德為何一直呼籲在野黨倒閣，認為是希望趕快倒閣就可以把卓榮泰換掉，幫賴清德解決問題。

