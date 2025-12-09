卓榮泰選擇性執法 恐將台灣民主推向深淵

立法院否決行政院《財政收支劃分法》覆議案後，行政院長卓榮泰竟強硬表示，對於「不經正常議事程序」的決議，「沒有必須執行的壓力」。一番言論恐撼動台灣憲政體制。卓內閣屢敗屢戰、把覆議當家常便飯的戲碼，早已讓憲法尊嚴掃地，如今更公然宣告行政權可以選擇性執法，嚴重違背法律精神。這樣的行徑，已非單純的政黨攻防，而是對台灣民主法治精神的徹底破壞。

卓內閣上任以來，不到兩年已締造了驚人的八次覆議失敗紀錄，從《立法院職權行使法》到今日的《財劃法》，幾乎所有重大爭議法案都走上了覆議之路。覆議本是憲法賦予行政權對立法權的制衡與協商機制，其精神在於「請立法院再議」，而非「否決無效」。一旦立法院依憲法程序否決了覆議，行政院依照憲政義務理應照辦。

然而，卓榮泰卻將覆議機制當成了政治洩憤和拖延戰術的工具。屢敗屢戰，不僅消磨了行政、立法兩院的協商空間，更讓憲法賦予行政院長的權力淪為一場場的政治秀。而當覆議失敗，行政院長竟敢公開宣稱「不執行」法律，這已然跨越了民主政治的紅線，走向了違憲獨裁的懸崖邊。

法治國家的基石就是「行政權必須依法行政」。法律一旦經立法院三讀通過，總統公布後即生效，行政機關就負有執行的義務。卓榮泰以「不符議事程序」為由拒絕執行，無異於行政院長自行擔任憲法法庭，單方面宣布法律無效。這徹底顛覆了「權力分立」的基本原則，是以人治取代法治的危險訊號。

面對卓內閣公然蔑視法律的態度，學界罕見地不分黨派提出針砭。向來立場偏綠的學者、成大教授李忠憲直指，卓內閣的行為是「比惡法更快摧毀國家的道路」。也有學者憤慨表示，卓榮泰連國會通過的法律都不遵守，已「比希特勒當時更為誇張」，將使國家陷入民粹主義的漩渦。

當連最堅定的支持者都開始憂心忡忡，認為行政院的行徑正將國家推向類獨裁的深淵時，這不再是單純的政黨偏見，而是台灣民主面臨的實質危機。一個行政院長為了政治意氣，竟讓整個公務體系陷入違法亂紀的泥淖，怎不令人憂心。

值得注意的是，卓榮泰的「堅定不執行」，背後是否有總統賴清德的授意？無論默許或撐腰，賴清德作為國家元首，有責任捍衛憲法，而非任由台灣的民主基石遭此斲喪。台灣的民主成就得來不易，是經歷無數犧牲與抗爭才換來的果實。我們不能眼睜睜看著執政者，以不符程序這種單方面的主觀判斷，來挑戰「依法行政」這個最基礎的憲政原則。

賴政府若不懸崖勒馬，約束行政院長的違憲言論，停止把覆議當兒戲，台灣民主精神恐被摧毀。口口聲聲民主愛台灣，反而成了摧毀台灣民主的歷史罪人。

