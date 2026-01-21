卓榮泰邀立院辯論總預算！黃國昌接戰「好膽麥走」：電視台辦理全程直播

2026年度中央政府總預算遲遲未付委審查，在野黨抽出部分新增計畫逕付二讀，行政院長卓榮泰今（21）日表示，他要求跟國會進行對話、辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四。對此，民眾黨主席黃國昌表示，「卓榮泰好膽麥走」，千萬別找藉口躲起來。

卓榮泰今日表示，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。所以他要求，就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接辯論，哪一項是國人不需要的？

卓榮泰指出，行政院也會就2992億的新增計畫以及延續性計畫加強說明，直接要求跟國會對話辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

對此，黃國昌回應，坦白說，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。不過既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

黃國昌說，也請行政院立即指派對口進行聯繫，民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。

