卓榮泰邀立院辯論、黃國昌反嗆「好膽麥走」 政院：國會是最大最好的公開平台 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

今年度總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今（21）日受訪表示，他要求與立法院就總預算進行直接辯論，讓人民來公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家進步；立法院民眾黨團總召黃國昌則反嗆卓「好膽麥走」。對此，行政院發言人李慧芝稍早回應，國會就是最大、最好的公開平台，「卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論」。

立法院昨日程序委員會再度聯手阻擋總預算案、國防特別條例付委審查，這也是115年度總預算第8度被封殺。對此，卓榮泰喊話，要就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接辯論「哪一項是國人不需要的？」政院也會就2992億的新增計畫以及延續性計畫加強說明，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

廣告 廣告

黃國昌則以「卓榮泰好膽麥走」為題在臉書發文回應，有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算；不過，既然卓榮泰要求，那就有關行政院違法編列預算之爭議，民眾黨樂於與卓在公開的平台上，透過公平的規則、比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

「國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播。」李慧芝稍早亦回應表示，呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。

照片來源：行政院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

攜手World Gym「苗栗市全民運動館」年後開幕 余文忠：幸福感會越來越提升

花蓮攜手福泰集團開啟新動能 徐榛蔚：打造孕育產業留住人才完整生態系

【文章轉載請註明出處】