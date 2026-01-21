卓榮泰邀辯論總預算！黃國昌接戰 行政院：非常期待在國會辯論

記者楊士誼／台北報導

藍白持續杯葛中央總預算，行政院長卓榮泰今（21）日要求與立法院就總預算進行直接辯論，讓人民來公決，而不是由立法院挑三揀四。對此，立院民眾黨團總召黃國昌開嗆，要卓榮泰「好膽麥走」，稱要比照大選辯論模式，由各大新聞台協調辦理，並全程網路直播。行政院發言人李慧芝則表示，國會就是最大、最好的公開平台，呼籲黃國昌儘速將總預算付委審查，卓榮泰非常期待在國會與他辯論。

20日立院程序委員會8度阻擋總預算案、國防特別條例，卓榮泰今天喊話，要就中央政府總預算與立法院直接辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。黃國昌則發文大嗆「卓榮泰好膽麥走」。他還表示，民眾黨樂於與卓榮泰在公開平台，透過公平規則、比照大選辯論的模式，由各大新聞台協調辦理，並全程網路直播。他還要行政院立即指派對口聯繫，民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。

行政院發言人李慧芝稍早表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃國昌把握本會期最後七個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓榮泰非常期待能夠在國會殿堂與黃國昌進行辯論。

