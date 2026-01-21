卓榮泰邀辯論黃國昌接招喊「好膽麥走」 政院：國會是最好的平台



行政院長卓榮泰正式槓上民眾黨主席黃國昌，要求與在野黨就115年度總預算進行「直接辯論」，而黃國昌也立刻接招不僅要全程直播，，還反嗆卓榮泰「千萬別找藉口躲起來」。 對此，行政院稍早回覆，強調「國會就是最好的公開平台」，反籲黃國昌把握最後7天快點審預算，院長非常期待能夠在國會殿堂與黃國昌進行辯論。

卓榮泰下戰帖黃國昌嗆別躲起來

黃國昌說，卓榮泰今天下午出席活動時，叫板立法院、要求直接辯論，「坦白說，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算」、「卓榮泰好膽麥走！」

他表示，既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。也請行政院立即指派對口進行聯繫，民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。

政院提醒本會期最後7個工作天

對於黃國昌的說法，政院發言人李慧芝今表示，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃委員把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。