卓榮泰重大決定！「不副署眷改條例」

立法院上會期結束前，在野黨三讀通過衛廣法、黨產條例、立院組織法等三法案，傳出行政院長卓榮泰不副署。對此，卓榮泰今受訪做出重大決定，表態他將不副署國軍老舊眷村改建條例的修正。

卓榮泰今受訪做出重大決定，表態他將不副署國軍老舊眷村改建條例的修正。（圖/中天新聞）

卓榮泰今天（6日）出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮，他在典禮前受訪時做出重大決定，表示立法院這次針對國軍老舊眷村改建條例的修正，完全是針對一個特定的個案，所做的一個修法的動作，這明顯違反了平等的原則，更無視於已經確定的司法判決。

卓榮泰今天（6日）出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮。（圖/中天新聞）

卓榮泰強調，同時對老舊眷村改建基金財務也造成負擔，嚴重的是侵犯了行政院依照憲法形成施政計劃，而且編列跟提出預算的專屬權。 所以為了捍衛憲法的平等原則、跟權力分立原則，也基於憲法賦予行政院院長的副署權，所以自己決定這次的老舊眷村改建條例的修正，決定不予副署，這是一個重大的決定。

