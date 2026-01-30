即時中心／高睿鴻報導

面對中國步步緊逼的武力威脅，台灣近年也戮力強化、厚實國防，其中，「國艦國造」就是相當重要的一環；然而，一向對升級戰備計畫持懷疑態度的國民黨，先前竟還將國造潛艦「海鯤號」當成嘲弄對象，如藍委徐巧芯就曾以戲謔口吻，嗆聲說「先浮起來啊！（海鯤號）先浮起來就有錢了，好不好？」；結果，海鯤號昨（29）日迎來首次測試，浮、潛均無問題。對此，行政院長卓榮泰今（30）也忍不住質疑在野黨看待國防的態度。

攸關我國海防戰力、受國人矚目已久的「海鯤號」，昨天完成首次潛航測試，不僅成功達到測試目標，且既能潛入水下、還可以浮起來，最終也安全返航，令許多民眾相當振奮。對此，卓榮泰今早直言說，台灣政府積極推動「國艦國造」，如今終於看到成效。他接著回憶，大概去（2025）年這個時候、大約1月10日左右，當時自己也參與了長濱艦交船、蘇澳艦的命名；以及兩艘海巡艦交船，分別為PP10096跟PP35。

他感嘆，如今PP10096已服役1年，期間威力無限、拿出相當亮眼的成績；卓榮泰開玩笑說，自己與管碧玲（海委會主委）好像有一種「當婦產科醫生」的感覺，為海防船艦接生，而後者則在生命期間，讓台灣在國際社會當中發光發熱。他強調，自己感到非常榮幸，這些都是很難得的事情；同時更承諾，不久後的將來，不僅海面上有海巡同僚的艦艇、水面下也要有國造的潛艇陪伴！

卓榮泰接著更笑說：「昨天，海鯤號已經坐實國民黨委員的預言，『沉下去又浮上來了』，我們真的做了很成功的初步測試！」。他表示，自己也再度要求台船公司的所有工程師跟同仁，往後都要繼續更嚴謹地測試，且無論如何，都要讓這個劃時代的國艦國造計畫順利完成，以展現台灣政府守衛自己的海域、捍衛疆土的決心。

行政院長卓榮泰。（圖／民視新聞）

卓榮泰續指，總統賴清德常說，他的任務就是保障國家安全、也希望所有同仁能更安全地成功執行各項任務；因此，他交給行政院的使命，就是籌組一支強而有力、現代化的軍隊和戰鬥部隊，用來保障國家的憲政體制、社會制度、維護人民現有的生活方式。因此卓榮泰說，政府近期提出的軍購特別預算，就是想籌建「台灣之盾」，結合AI科技，讓台灣的國防技術能跟得上時代、跟進全世界，最終達成「加強擊殺鏈」的目標。

除此之外，他亦表示，除了希望藉由該款項，為我國添購先進技術，同時也要帶領國內的國防相關工業發展；因此，強化台灣之盾的擊殺鏈、加上全力發展國防相關產業，就是政府想投注1.25兆國防特別預算，期待換回的目標。

但很遺憾，卓榮泰表示，這筆預算就如同今年的中央政府總預算，都還卡在立法院、且在野黨遲遲不願審議。不僅如此，針對政院版本的國防特別預算，他指出，在野黨竟還試圖透過「抄抄寫寫」的方式，弄出另一個「不倫不類的替代版」。但卓榮泰痛批，唯有完整的特別預算，才能充分達到設定的各項目標、讓台灣真正籌組出一支先進且精準，在新時代能發揮強悍戰鬥力的部隊。

卓榮泰最後也說，無論是台灣或美國政府，都堅信「自由不是免費」、想獲得安全，也必須付出代價。因此他表示，台灣會將該負的責任、該有的使命工作，通通一一做到。他同時也期待國際社會，能給台灣更多力量、更多信任、更多機會，「我們絕對在國際社會上，扮演更積極的角色，成為民主理念相同的國家『信賴可靠』的夥伴」。

原文出處：快新聞／卓榮泰開嗆了！轟藍白版國防預算「抄抄寫寫、不倫不類的替代版」

