卓榮泰院長肯定台中文山掩埋場廚餘去化明顯改善

【記者陳世長台中報導】行政院長卓榮泰(30)日下午前往台中市文山掩埋場視察廚餘去化情形，台中市長盧秀燕陪同，針對防堵疫情擴散及環境衛生維護等議題進行交流。卓院長肯定中市府全力配合加強掩埋場整頓與防護，整體環境已明顯改善。掩埋場用地周界皆設鐵網圍籬-並依循指引落實每日覆土作業及消毒。





盧市長表示，中央防疫指揮中心昨日下午發布第2輪防疫指引，共有6大項內容，涵蓋事發現場、全國豬場、移動車輛及掩埋場等部分。市府已連夜依據中央最新指引進行任務調整與工作重分配，並強調將全力配合中央政策，確保步調一致，落實各項防疫及處理措施。



盧市長指出，針對廚餘去化，部分原規劃掩埋已調整改進焚化爐，整體調度情況良好，僅剩3個掩埋點持續運作。市府將持續盤點並動態調度，力求在最緊急情況下加快焚化作業，減少民眾疑慮。同時，採掩埋廚餘的掩埋場數量已由原本的12處縮減為3處，後續將視情況再調整。



卓院長表示，感謝地方與中央的合作，並肯定台中市環保局依規完成掩埋場整頓與防護，環境有明顯改善。他強調，廚餘從收集、清運到掩埋、焚化等各環節，必須嚴格依法辦理，由中央提供指引，地方也全力配合。同時建議持續引入專業技術，推動廚餘資源化與能源化，朝永續方向發展。此外，他提醒掩埋場圍籬應確保安全，必要時可設電子圍籬，防止野生動物進入，中央將協助技術與經費支援，確保公共安全與環境品質。



環保局指出，配合防堵非洲豬瘟，除10月28日起新增開放文山及烏日焚化廠作為養豬廚餘收受去化場所外，從今(30)日起採衛生掩埋者減為3處，並以綠能沼氣發電及焚化發電為主要去化管道。



環保局指出，統計(29)日熟廚餘去化情形，焚化發電進場約190公噸，已佔全數進場量約260公噸的73%，未來將持續推動綠能沼氣發電及焚化發電。原開放的12處垃圾衛生掩埋場，則完成階段性防疫任務，其中9處已於昨日完成覆土封場並予消毒。



環保局說明，文山掩埋場目前使用的廚餘貯坑是自110年因應非洲豬瘟禁止廚餘養豬政策後沿用迄今，此次廚餘掩埋作業屬防疫期間的階段性措施，截至10月29日止共收到約585噸廚餘，作業地點均位於原有生掩埋場範圍內，並未新增掩埋面積，掩埋場用地周界皆設鐵網圍籬，並依循指引落實每日覆土作業及消毒。市府也已要求各掩埋場加強覆蓋作業，並規定所有出場車輛須完成洗車與消毒程序後才可離場，確保環境衛生與防疫安全。



環保局表示，經近日調度盤點，目前廚餘去化情形已趨穩定，環保局將自今日起，以焚化發電及沼氣發電為主要的廚餘去化方式，並輔以衛生掩埋處理，感謝中央特別派員協助指導，中央與地方一起努力完成防疫任務。



今日視察，中央包括行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、行政院政務委員陳時中等人；台中市府包括台中市長盧秀燕、副市長鄭照新、新聞局長欒治誼、環保局副局長陳政良；民代則包括立委楊瓊瓔、何欣純、蔡其昌、議員劉士州、何文海、吳佩芸及王立任到場。