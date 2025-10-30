卓榮泰院長視察廚餘掩埋場 要求嚴格處理、加強監測與即時通報

行政院長卓榮泰今(30)日視察文山垃圾掩埋場，了解臺中市廚餘處理與環境改善的情形。他強調，廚餘處理應嚴格規範、加強監測與通報機制，確保所有廚餘處理場所合法合規，並透過專業技術，將廚餘資源化再利用。

行政院長卓榮泰針對廚餘的處理提出三項重點要求，首先，應嚴格依規處置廚餘，廚餘從收集、清運、掩埋、焚化到去化的所有環節，都必須嚴格遵守現行法規。同時，環境部若發布新的方案或指引，地方單位也必須完全遵守。

其次，加強監測與即時通報，針對仍需將廚餘送往養豬場的情況，要求加強全程監測，並確保隨時及時通報。特別強調必須有影像佐證整個處理過程，對於違規違法行為必須施以重罰，以發揮警告作用，因為過去的教訓顯示輕罰無效。

至於廚餘該怎麼處理，他認為可透過專業技術，尋求廚餘的最佳處理方式，考慮聯合蒸煮中心或更進步的飼料化技術，並應向先進案例學習，將廚餘做最好的處置，最終目標是將廚餘資源化再利用，甚至用於發電。

行政院長卓榮泰強調，環境部須加強與地方環保單位的合作，提供技術與資源協助，確保所有廚餘處理場所完全合法合規，以達到要求的標準。