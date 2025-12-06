卓榮泰院長頒獎嘉勉第8屆卓越中堅企業獎14家得獎企業

行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、產業發展署邱求慧署長及貴賓，與榮獲「第八屆卓越中堅企業獎」的十四家得獎企業大合照。（圖：產發署提供）

經濟部日昨於北市公務人員人力發展學院辦理「第八屆卓越中堅企業獎頒獎典禮」，行政院長卓榮泰親臨頒獎給十二家卓越中堅企業及二家營造友善職場優良中堅企業得獎者，現場逾二五○嘉賓參加盛典，經濟部產業發展署FB粉絲團同步直播，讓各界共同分享其獲獎榮耀。

經濟部長龔明鑫致詞時表示，今年在瑞士洛桑管理學院（IMD）發布的「2025年世界競爭力年報」中，台灣全球排名第六，相較去年進步二名，今年我國經濟成長率GDP預測上修到7.37％，這些都是靠所有中小企業及在座得獎企業的努力，才有如此豐收的成果；同時龔部長也分享當年中堅企業的政策發想來自於德國「Hidden Champions（隱形冠軍）」概念，當時任職於台經院，前往德國進行考察，在下大雪的天氣中拜訪多家隱形冠軍，帶回了「專注本業」、「善待員工」、「建立客戶信任」等核心價值。今年第八屆獲獎企業有毛利率高達三十%以上的企業，獲利能力不輸高科技ICT產業，證明各行各業只要努力，皆能發光發熱，不再隱形，如今台灣本土即有眾多典範，帶動台灣一六○萬家中小企業共同打拚。

本屆中堅企業遴選共計一五七家企業提出申請，經初審、複審及決審等審查程序後，有十二家企業在特定領域市場有傑出經營表現，榮獲卓越中堅企業，包含力泰國際、川方企業、千附精密、印能科技、油順精密、明達醫學、健生實業、翔名科技、華城電機、智高實業、義成工廠、群暉科技等，行政院長卓榮泰除頒獎表揚獲獎的卓越中堅企業外，為引領企業打造友善幸福的工作環境，經濟部也從本屆參選企業中，選出大安化學及徠通科技等二家營造友善職場優良中堅企業，卓院長並頒獎表揚。

經濟部表示，統計迄今已辦理八屆卓越中堅企業遴選，共選出九十八家「卓越中堅企業」及三六九家「潛力中堅企業」；另外，每家企業參選時，皆須填寫營造友善職場自我評量表，從友善育兒、工作彈性及員工協助等三大面向，引導業者持續營造更友善的職場環境，招攬及留任更多優秀人才。