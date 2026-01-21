卓榮泰頒發公共工程金質獎 盼得獎者起帶頭作用

（中央社記者賴于榛台北21日電）2025公共工程金質獎今天頒獎，行政院長卓榮泰說，此屆共69件工程獲獎，占全國一年公共工程中的0.17%，得獎非常值得驕傲，也盼得獎者能起帶頭作用，促公共工程品質更加進步。

行政院公共工程委員會去年底公布2025公共工程品質優良獎，特優工程中，包含淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程、R231標永久軌軌道工程、大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第1標統包工程、荖濃溪（里嶺）伏流水統包工程─水管橋工程、台中港老舊碼頭（#29）整建工程、中埔鄉嘉141線0K+500處崩塌地復建工程、三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程、彰化縣綜合服務行政大樓新建工程等。

公共設施維護管理獎另有2件特優設施，分別為台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠管理的「永安液化天然氣廠」及新北市政府新建工程處管理的「新北市樹林藝文綜合行政大樓」。

卓榮泰、工程會主委陳金德等人今天都出席2025公共工程金質獎頒獎典禮。卓榮泰致詞指出，總統賴清德就任後強調「均衡台灣」治國理念，政府在均衡台灣理念下也提出6大區域產業生活圈，期盼透過超過150項的地方基礎建設以及今年編列2900多億元，全面落實對民眾的均衡生活照顧、提升生活品質，而讓公共工程如期如質展開與完成，就是國家的重要目標。

卓榮泰表示，全國一年有4萬多件公共工程，此屆只挑選116件評選，最終69件工程獲獎、占整體的0.17%，能獲獎可說非常值得驕傲與肯定，而獲獎工程包含鐵路、公路、居住、水環境、水資源等建設，都是各區域中與產業、生活息息相關。

他說，期盼所有獲獎單位都能用成功的例子，在業界起更多的帶頭作用，讓國家公共工程品質每天進步、快速發展。

卓榮泰也指出，工程界面臨許多原物料與人力短缺現象，但是重大國內公共工程未因此中斷，去年政府投入公共工程的建設經費高達新台幣7700多億元，執行率相當好。

卓榮泰也說，北部有三大重大工程他非常關切，包含桃園機場第三航廈的新工程、第三接收站工程，以及淡江大橋，其中桃園機場第三航廈北登機廊廳已經部分啟用了，未來完工後相信會讓桃園機場改頭換面、煥然一新。

談到三接工程，卓榮泰表示，三接是國家重要的能源轉型工程，必須要有快速直接穩定的天然氣進來，台灣才能夠啟動能源轉型當中「以氣換煤」的整個發電系統更換；至於淡江大橋是一個非常艱鉅的海事工程，完成後除是北部新地標，也代表國家的進步。

他強調，宏偉的工程是國家工程建設實力指標，但是工程中細部、精緻的規劃，以及更人性化的管理跟服務，才是一個文明政府跟文明社會對民眾的承諾跟象徵，AI時代應該要用更好的硬體給民眾更安全的保障，透過AI提供更多人性化的服務。（編輯：翟思嘉）1150121