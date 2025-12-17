卓榮泰高喊倒閣 黃國昌：院長像總統「免洗筷」 藍白夜會要「長期抗戰」

針對行政院長卓榮泰不副署立法院通過的《財劃法》一事，民眾黨主席黃國昌透露，國民黨與民眾黨昨晚會商反制之道。（圖片來源／民眾黨）

國民黨與民眾黨昨晚針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》一事研商反制之道，民眾黨主席黃國昌今（17）日指出，包括武場和文場，未來上街頭抗爭的話，他一定會站在第一線，在野黨會用民主機制來捍衛民主。

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》喊出在野黨可以倒閣，他並在接受《自由時報》專訪表示，去年上任後，早已做好「不副署」的打算。

廣告 廣告

黃國昌在接受《千秋萬事》專訪時透露，藍白兩黨黨中央已於昨日對此進行討論，現在是立法只要惹「萊爾校長」不開心就不執行，「我們都有一定的策略」。

針對卓榮泰與民進黨高喊倒閣一事，黃國昌反譏，對於總統而言，行政院長像是「免洗筷」，如果倒閣換了一位行政院長一樣又不副署，「民進黨夠了沒有？人民怎麼辦？人民真的覺得很累。」

「萊爾校長」不開心就不執行，潘孟安曾稱會造成憲政危機

黃國昌並以總統府秘書長潘孟安於去年12月25日在立法院司法委員會答詢內容稱，潘表示總統會如期公佈、院長會副署，否則是打臉總統，不副署不公佈會造成憲政危機。

「現在是集行政、司法、立法於一身。」黃國昌痛批，事隔一年仍決定這樣幹，法律好不好？違不違憲？只因總統賴清德與卓榮泰喜不喜歡，要不要執行和公佈。

針對民進黨高喊倒閣，民眾黨主席黃國昌稱，行政院長像是總統的「免洗筷」。（圖片來源／總統府）

對於賴清德稱在野黨不知檢討改進，黃國昌則反嗆，大罷免民意已經展現，賴、卓榮泰和民進黨才「不知悔改」，更是向臺灣民主內政宣戰。

黃國昌並表示，包括行政院在明年度的總預算中，並未依法編列軍人加薪等預算，立法院要怎麼審？只能要求行政部門重編預算。

用民主程序給民進黨最大教訓，明年選舉大敗賴清德會辭去黨主席

對於在野黨會商後的策略，黃國昌強調，創黨主席柯文哲一直到現在，從未停止思考接下來該做事，「大家準備要長期抗戰。」

黃國昌並稱，在野黨最好的方法，就是在2026年組成最強團隊打贏選戰，對於賴清德與卓榮泰胡搞瞎搞，「用民主程序給民進黨最大的教訓。」、「底限還是民主的機制，而不是武裝的暴力來捍衛民主。」

黃國昌並強調，民進黨只要明年選舉大敗，自然就會要賴清德辭去黨主席，現在綠營已有一組人準備要選黨主席。

他進一步表示，同時將被賴拔掉的民進黨團總召柯建銘，也正重新集結人馬，「兩邊準備要攤牌。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

羅世宏專欄》當AI的建築師站上時代之巔：極端不平等，正在加速

8年13萬戶社宅大卡關 TOD淪賺代金工具、捷運聯開宅全賣掉 民團籲中央出手修兩法

焦佑倫：台灣以強勁產業實力、企業家精神、政府後盾已漸漸 打入世界的供應鏈

