卓榮泰鬆口「2027核三重啟」？王鴻薇：既知如此何必當初

【警政時報 包克明／台北報導】國民黨立委王鴻薇今（29）日砲轟行政院能源政策大轉彎。她指出，行政院長卓榮泰28日在立法院備詢時表示，若核能安全無虞，政府願意規劃於2027年讓核三廠重啟，此說法「狠狠打臉蔡英文的非核家園政策」。王鴻薇並批評民進黨過去堅持非核，如今不到半年就要重啟核三，「既知如此，何必當初？」

行政院非核家園大轉彎？王鴻薇直指「打臉蔡英文！」(圖／記者翻攝)

王鴻薇指出，核三廠是在今年5月走入歷史，如今政府卻迅速調整方向，不禁令人質疑是否與2027年賴清德尋求連任高度相關？她說，「賴清德考量的永遠是自身選舉利益，而非國家利益、人民利益。」。她並擔憂，重啟核三將耗費龐大稅金，質疑民進黨政策「不是看對錯，而是看會不會影響選舉」。

王鴻薇擔憂，重啟核三將耗費龐大稅金，質疑民進黨施政「不是看對錯，而是看會不會影響選舉」。(圖／記者翻攝)

卓榮泰院長是在28日率部會首長赴立院施政報告並備詢，國民黨立委賴士葆在質詢時引用COP28趨勢指出，全球能源布局已重新評估核能角色，並提到歐盟核能佔比達23%，而台灣目前為0。他質問核二、核三是否能延役，並詢問「最樂觀是否能在一年半後完成所有安檢？」

卓榮泰回答，台電已啟動自主安全檢查，若程序順利，約需一年半至兩年，再送交核安會審定。他強調，一切必須在「安全無虞」的前提下進行，包括必要設備的汰舊換新。

據了解，經濟部則日前核定台電提送的核電廠現況評估報告，表示核一廠因設備拆除嚴重、需重建等因素，不具再運轉可行性；但核二、核三經評估則具延役可能，將同步進入自主安檢與研提再運轉計畫程序。賴士葆追問「是否2027年有機會重啟核三？」。卓榮泰回應，若安全評估皆合格，「才有可能規劃」。

重啟核電議題牽動全台未來能源政策方向與2027政局，評估立院本會期勢將引發朝野新一波攻防。

