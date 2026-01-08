卓榮泰點名「嘉義縣」恐舉債籌錢 縣府回應了

行政院長卓榮泰今大陣仗率12部會首長開記者會，說明115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，嘉義縣被點名將衝擊財政調度，面臨舉債度日，縣府表示，總預算若未通過，中央對地方的補助就無法動支，若總預算一直未通過，勢必舉債因應。

嘉縣府表示，依行政院主計總處設算本縣115年度獲配財源將比114年度減少21億元，依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，將可透由中央對地方財政均衡補助所編列321億元中予以彌補，但因該筆補助係編列於中央政府總預算中，總預算若未通過，該筆補助就無法動支補助給地方。

若總預算一直未通過，而且財務調度能量不足時，勢必需以舉債因應。

【看原文連結】