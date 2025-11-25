卓榮泰：中華民國台灣是完全主權獨立國家 沒有回歸的選項

中國國家主席習近平聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，引發討論。行政院長卓榮泰今天（25日）受訪表示，中華民國台灣是完完全全的主權獨立國家，2300萬的民眾沒有「回歸」的這項選項。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對新華社報導，習近平與美國總統川普通話時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」等議題，作相關說明。

卓榮泰表示，有注意到國際間的重要對話，但他必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立國家，2300萬的民眾沒有回歸的這項選項。

卓榮泰指出，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，因此維持現狀，也是世界現在共同注意的一個發展，中國沒有辦法用任何的形式，來破壞這個現狀，這也是為什麼台灣要加強自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要原因。

