卓榮泰：國力即電力強化電網韌性 全面接受世界先進新式核能技術
行政院長卓榮泰今天表示，國力就是電力，政府除繼續落實二次能源轉型，開發多元綠能、強化電網韌性外，並全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。
工研院今天舉行先進半導體研發基地動土典禮，卓榮泰出席致詞指出，總統賴清德上任以來，一直全力推動五大信賴產業，其中，半導體、AI、軍工、安控和通訊，就是以半導體產業領頭，這一座基地正是向國人還有國際社會展現在半導體發展上面能夠再向前邁進一步很重要的里程碑。
卓榮泰說，台灣第一座12吋半導體研發試產的試驗場域，在全世界最矚目的竹科地區完成，它不僅會對將來研發能量有非常大的發展，帶動設備跟材料升級，最重要的是讓新創團隊或者中小型的IC設計公司有一個試產的場域，不用自己花很多的經費、精神。這個園地會讓所有的新創跟中小型IC設計公司降低驗證門檻，加速技術商品化，更能夠讓所有的產業界、國人得到研發結果。
卓榮泰說，因為工研院現有的場域已經沒有這麼高、這麼強壯了，所以要蓋一個高8公尺，承重2公噸的新試驗場域，除了感謝台積電捐贈3部12吋的半導體高階製程的開發相關設備，也對整個建廠的設計給予相當多的協助與指導。
卓榮泰表示，這個12吋的先進製程試驗場的研發，就是讓高科技廠房成為中小型公司的孵化基地，把每1顆大家智慧所產生出來的結晶孵育起來。
卓榮泰指出，半導體是台灣現在整個經濟發展的優勢，也是驅動全球科技很重要的核心引擎，尤其竹科更是累積了數十年最佳的經驗，現在全世界都眼睛張很大來看台灣竹科，這種從產業聚落形成的科技園區，台灣也協議把這個經驗讓全世界跟著一起發展起來。
卓榮泰說，中央政府在今年的總預算中，對半導體的研發經費編列了新台幣155億元，另外在AI新十大建設裡面也投入311億，包括關鍵技術矽光子、量子跟AI機器人、無人載具，都會在AI的新時代建設當中並一一開始朝向一個更高科技的台灣時代。
卓榮泰說，台灣要從製造中心升級到一個系統整合跟研發世界性的樞紐，必須全面的從硬體製造到軟體的升級，讓百工百業能夠運用，到最終成立一個全民智慧生活圈。
卓榮泰表示，從AI、矽光子、量子到下世代記憶體，都可以在這個試產線當中試驗參與，並會更接近所需要的目標。這些工作都是國科會、國發會、經濟部及數發部等所有行政院部會要同心合力做，更重要的是落實到地方，需要地方政府全力協助，才能一步一步完成。
卓榮泰表示，世界科技發展的未來就靠在這裡每一件工作，就是在這裡投資未來、定位未來，「台灣製造」已經成為世界最信賴的品牌，當台灣在對美談判時，已經清楚地認為，也是很有把握向國人說，世界已經看見台灣關鍵的力量，台灣正在這個關鍵角色中勇敢前進。
卓榮泰指出，勞動部已經很清楚且系統性引進產業更需要的所有人力，包括中階技術人員、高階人員的訓練，也會大批的從國外引進，充裕國內人力上的不足。
此外，在能源議題方面，卓榮泰強調，在新的核管法修訂後，對於台灣傳統核能何去何從，他期待核安會、經濟部能夠依照核管法的內容，向國人提出在核安有保障、核廢有去處以及國人高度的共識底下審慎評估。
其他人也在看
王義川稱鄭麗文想當中國人就當 慶幸盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔體認台美關係重要
國民黨主席鄭麗文多次喊出「我是中國人」，外傳引起國民黨許多民代不滿，醞釀脫黨，連台中市長盧秀燕也反對國民黨軍購案，立委王義川今天南下輔選正國會台中市議員參選人受訪時指出，台中市的城市性格溫和，大家都希望拚經濟，好好過日子，國民黨內部的關係讓他們自己去處理，但慶幸包括台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣
亮彈威脅、貼近我F-16...英媒揭共軍2025繞台軍演3挑釁行動「如黑道耍槍」
共軍去年底舉行「正義使命-2025」繞台軍演，英國媒體週一（2/9）披露，中共軍機在演習期間曾有發射熱誘彈等「危險挑釁」行為，甚至貼近我軍F-16戰機「基本上處於射擊位置」，令專家直呼共軍行為愈發魯莽。
陳見賢強勢登記藍營縣長初選 徐欣瑩酸既領先就比「全民調」
國民黨2026新竹縣長提名競爭正式白熱化！副縣長陳見賢今（10日）由前縣長邱鏡淳陪同，聲勢浩大地完成黨內初選登記，強調「做實事、守制度」；而競爭對手立委徐欣瑩則出席新竹市數位特展記者會，言談中大酸聽聞陳見賢「民調大幅領先」，呼籲陳應支持「全民調」以示公平，雙方互不相讓。
高市早苗大勝 林右昌評：台日關係有更大發展空間
日本首相高市早苗領導自民黨取得眾議院改選大勝，民進黨前秘書長林右昌昨天陪同爭取連任的「新新板土連線」新北市議員、參選人前往市黨部登記初選，林右昌受訪說，他曾數次與這位堅毅、充滿韌性的女性政治家互動，高市多場精彩演講讓全球深受啟發，中國對日本的打壓制裁，日本民眾都看在眼裡，這反映國際局勢變化與日中關係
蘇巧慧：6大福利政見考量過地方財政 當選會一一執行
農曆春節將近，2026新北市長選戰熱度也隨之加溫，民進黨參選人蘇巧慧與民眾黨參選人黃國昌，兩人今早分別在林口、中和景新市場帶著團隊掃街拜年，各自爭取鄉親支持，蘇巧慧今天受訪時主動重申，她的6大福利政見都是比對中央和地方政策後，也在考量地方財政後，才負責任地提出來，未來若當選，都會一一執行，希望大家認
【更新】韓國瑜：相信高金素梅禁得起考驗 籲檢調公正勿當打手
檢調今（2/10）搜索無黨籍立委高金素梅住家及國會辦公室，立法院長韓國瑜中午受訪表示，北檢搜索在程序上完備的，韓國瑜強調，尊重司法，但相信高金素梅禁得起考驗，呼籲檢調公正，不要當政治打手。
網路賣場商品竟從藥妝店偷 男大賺近百萬遭逮
高雄市 / 綜合報導 高市刑大發現，藥妝連鎖賣場連續竊盜案，追查是一名宋姓男子，在網路開商場，等到民眾下單後，就去賣家偷竊，畫面都被監視器錄下來，經查他在高雄、台南和台中等地，連續犯了14件竊案，警方查扣贓物化妝品精華液、刮鬍刀等210項物品，還有贓款5200元等，店家損失近百萬元。一名男子，進到藥妝賣場內，打開包包後，就開始將架上物品，一一裝進包包內，動作看起來很熟練，但這些偷竊行為，全都被監視器畫面錄了下來。高市刑大近期針對竊盜案件，進行大數據分析時，發現連鎖藥妝賣場，有多家門市遭竊損失慘重，調閱資料分析，發現一名37歲的宋姓男子涉嫌重大，見時機成熟時，在宋嫌台南市中西區的租屋處樓下逮到人，並且查扣屋內贓物，如化妝品精華液刮鬍刀等210樣物品，還有贓款新台幣5200元等證物。期間發現，宋嫌在網路上開設賣場，等客戶下單統計之後，再前往連鎖賣場竊取物品偷來賣，在高雄台南及台中等地，近14件連續竊案，商家損失近百萬元。高市刑大偵四隊隊長吳永彬說：「目前經清查的話，他(宋男)不法獲利大概在50到60萬左右，他本身有職業，放假期間，才出來行竊，全案訊後依涉犯，竊盜罪嫌，移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。」偷東西，在網路上打6折販售，以為神不知鬼不覺很好賺，這下得為自己的偷竊行為，負起責任。 原始連結
《基金》AI長趨勢不變 多重資產基金穩中求勝
【時報-台北電】川普宣布提名華許，市場對未來貨幣政策可能轉趨強硬的討論升溫，金融市場波動風險隨之提高。回顧歷史，聯準會主席更替往往伴隨政策風向調整，利率政策仍具不確定性，透過同時布局股票、債券及多元主題資產的多重資產型基金，作為投資組合核心配置之一，有助分散單一資產波動，提升整體投資穩定度。 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高皓欣表示，從總體經濟觀察，全球經濟動能仍具韌性，美國2026年GDP預估成長率維持2％以上，加上貨幣政策仍處於降息循環，市場預期今年仍有降息空間，對風險性資產形成支撐。產業面來看，AI市場仍處於供不應求階段，科技巨頭持續加大資本支出，對產業與經濟具正向拉動效果。 富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，因應市場波動上行，持股持續聚焦具有基本面支撐的科技股，產業集中在AI相關類股，記憶體、新雲端、GPU、高速傳輸、網通、AI零組件等類股。 富蘭克林華美投信認為，近期美國聯準會高層人事調查及政治干擾，使市場關注決策團隊布局與政策穩定性，預期聯準會利率將維持現狀或逐步回歸中性；美國企業基本面展現韌性，2026年獲利預估上修，資金流向也由估值調整轉向基本面驅動。
拋六大政策被藍白質疑！蘇巧慧這樣說
[NOWnews今日新聞]民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧日前拋出「六大福利政見」，包含長者假牙補助、營養午餐免費等政策等，卻引起藍白質疑財源問題。對此，蘇巧慧今（10）日受訪強調，所有政見都是比對中...
最後一場市政會議? 李四川:輝達簽約順利.將報告決定
今天（10日）北市府年前最後一場市政會議，是否是副市長李四川的最後一場，李四川今天總算鬆口，表示如果輝達明天簽約順利，就會向大家報告之後的動向，看來要選新北市長的答案已經呼之欲出。
高市早苗將「修改和平憲法」？專家：最快要等到2028年7月
據《南華早報》報導，高市早苗過去曾表態，希望修改日本國憲法第9條。該條款是日本在第2次世界大戰戰敗後制定的，此文本規定戰爭不是日本解決國家爭端的合法手段，且該國正式放棄交戰權，並致力於在正義和秩序的基礎上實現國際和平。為了實現這些目標，日本將不會維持具有戰...
花蓮選戰／綠2026大選主打「掃黑保台」 原擬合作張峻現傳喊卡
針對民進黨花蓮縣長布局，先前傳出民進黨有望與大罷免期間的戰友、無黨籍花蓮縣議長張峻合作，希望能扳倒「傅氏王朝」。如今傳出民進黨立委陳培瑜被黨內視為活棋，可能被派到花蓮參選縣長，有綠營人士分析，賴清德2026若想打「掃黑牌」，張峻基本上已出局，推派陳培瑜出戰反而可以集中進步派的選票。
蕭旭岑稱「國共論壇」做實事 王鴻薇示警：深思.警惕
兩岸國共黨智庫交流，日前落幕，國民黨副主席蕭旭岑今(10)日舉行記者會，發表成果，強調符合主流民意，但黨內自家立委王鴻薇發文，從日本選舉結果來看，中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，面對年底大選，黨中...
高市狂勝 下一步防衛隊改成軍隊？ 吳子嘉：中日冷對抗不可逆
日本自民黨8日在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選中斬獲316席，取得3分之2的絕對多數席次，不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，而且已經突破修憲門檻，這是日本政治史上最令人跌破眼鏡的一天，資深媒體人吳子嘉表示高市贏得太多太多，代表什麼？代表選民賦予她的能量，足以作根本性的改革，讓日本可以從一個原本行政型管理的國家，發展成一個戰略國家，「東亞的一隻老虎被喊醒了」，以後世界會不一樣。同時他也預測高市的強硬立場，註定未來「中日不可逆的冷對抗結構」。
台灣的土地上，有自己的「櫛瓜」！過去價格昂貴，近來物美價廉，大功臣是她！
櫛瓜，在近幾年成為國人的減肥救星！口感清脆舒適、超好入菜烹調，且100公克僅僅15大卡，還富含維他命C、類胡蘿蔔素、銅、錳、鎂、鉀等微量元素，同時兼具低升醣指數，有營養、低熱量又高纖，難怪成為全球公認的超級健康食物。事實上，「櫛瓜」是近幾年才在台灣開始流行起來，而這一切都要感謝台灣的櫛瓜超人— 黃圓滿 女士，一起來認識台灣的櫛瓜故事！
劇場版《我內心的糟糕念頭》週五上映！推出情人節限定特典
改編自櫻井紀雄的漫畫作品，劇場版《我內心的糟糕念頭》（僕の心のヤバイやつ）將於 2 月 13 日在台上映，代理商羚邦國際近期釋出相關資訊，並宣布加贈情人節限定特典。 劇場版《我
民進黨北桃市長人選難產 林右昌：我沒有任何選舉規劃與打算
[Newtalk新聞] 民進黨主席賴清德原本打算在農曆年前完成2026縣市長提名，不過最關鍵的台北市、桃園市人選至今仍未出爐。對此，民進黨前秘書長林右昌今（10）日重申，他個人對於2026縣市長的選舉，沒有任何的規劃跟打算。 林右昌（中）陪同新北市議員陳乃瑜（右一）、山田摩衣（左一）、卓冠廷（左二），以及議員候選人陳岱吟（右二）至民進黨新北市黨部登記。 圖：陳乃瑜辦公室提供 民進黨六都議員領表登記今天是最後一天，林右昌陪同新北市議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷，以及議員候選人陳岱吟至民進黨新北市黨部登記。 針對國民黨新北市長人選未定一事，林右昌表示，大家都很關心新北市的選舉，至於國民黨市長候選人的提名，這是國民黨的家務事。他說，對於民進黨來說，最重要的是提出對新北未來建設的政見，用最誠懇、最熱情的態度，來爭取所有新北市民對市長參選人蘇巧慧以及所有市議員的支持。 至於民進黨台北市、桃園市長人選尚未出爐，媒體追問是否有意角逐？林右昌則說，中央黨部一定會就人選部分做充分討論，也會提出最佳人選。他強調，「感謝你的關心，我再一次重複，我個人對2026縣市長的選舉，沒有任何的規劃跟打算。」查看原文更多
大里七將軍廟「忠義護鄉土」祈福燈組 為民眾點亮安心力量
《圖說》中市民政局幸福祈願村燈區，屯區由大里七將軍廟推出「忠義護鄉土」祈福燈組。 【民眾網諸葛志一台中報導】2 […]
SpaceX、特斯拉風險升！經濟學人：馬斯克把整個帝國押在AI上
《經濟學人》指出，全球首富馬斯克正將 SpaceX、xAI 與特斯拉全面押注人工智慧。隨著 SpaceX 與 xAI 以 1.25 兆美元估值合併、太空資料中心與機器人計畫齊發，獲利與監管風險同步升高，一旦 AI 願景落
美元恐不值錢？馬斯克爆沒有「2大核心技術」 美國1000％走向破產
特斯拉執行長馬斯克近日再度對美國快速膨脹的國債發出嚴厲警告，直言若缺乏人工智慧（AI）與機器人技術的支撐，美國最終恐難逃破產命運。