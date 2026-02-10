卓榮泰：國力即電力強化電網韌性 全面接受世界先進新式核能技術

行政院長卓榮泰今天表示，國力就是電力，政府除繼續落實二次能源轉型，開發多元綠能、強化電網韌性外，並全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。

行政院長卓榮泰（左）10日出席工研院先進半導體研發基地動土典禮。（中央社）

工研院今天舉行先進半導體研發基地動土典禮，卓榮泰出席致詞指出，總統賴清德上任以來，一直全力推動五大信賴產業，其中，半導體、AI、軍工、安控和通訊，就是以半導體產業領頭，這一座基地正是向國人還有國際社會展現在半導體發展上面能夠再向前邁進一步很重要的里程碑。

卓榮泰說，台灣第一座12吋半導體研發試產的試驗場域，在全世界最矚目的竹科地區完成，它不僅會對將來研發能量有非常大的發展，帶動設備跟材料升級，最重要的是讓新創團隊或者中小型的IC設計公司有一個試產的場域，不用自己花很多的經費、精神。這個園地會讓所有的新創跟中小型IC設計公司降低驗證門檻，加速技術商品化，更能夠讓所有的產業界、國人得到研發結果。

卓榮泰說，因為工研院現有的場域已經沒有這麼高、這麼強壯了，所以要蓋一個高8公尺，承重2公噸的新試驗場域，除了感謝台積電捐贈3部12吋的半導體高階製程的開發相關設備，也對整個建廠的設計給予相當多的協助與指導。

卓榮泰表示，這個12吋的先進製程試驗場的研發，就是讓高科技廠房成為中小型公司的孵化基地，把每1顆大家智慧所產生出來的結晶孵育起來。

卓榮泰指出，半導體是台灣現在整個經濟發展的優勢，也是驅動全球科技很重要的核心引擎，尤其竹科更是累積了數十年最佳的經驗，現在全世界都眼睛張很大來看台灣竹科，這種從產業聚落形成的科技園區，台灣也協議把這個經驗讓全世界跟著一起發展起來。

卓榮泰說，中央政府在今年的總預算中，對半導體的研發經費編列了新台幣155億元，另外在AI新十大建設裡面也投入311億，包括關鍵技術矽光子、量子跟AI機器人、無人載具，都會在AI的新時代建設當中並一一開始朝向一個更高科技的台灣時代。

卓榮泰說，台灣要從製造中心升級到一個系統整合跟研發世界性的樞紐，必須全面的從硬體製造到軟體的升級，讓百工百業能夠運用，到最終成立一個全民智慧生活圈。

卓榮泰表示，從AI、矽光子、量子到下世代記憶體，都可以在這個試產線當中試驗參與，並會更接近所需要的目標。這些工作都是國科會、國發會、經濟部及數發部等所有行政院部會要同心合力做，更重要的是落實到地方，需要地方政府全力協助，才能一步一步完成。

卓榮泰表示，世界科技發展的未來就靠在這裡每一件工作，就是在這裡投資未來、定位未來，「台灣製造」已經成為世界最信賴的品牌，當台灣在對美談判時，已經清楚地認為，也是很有把握向國人說，世界已經看見台灣關鍵的力量，台灣正在這個關鍵角色中勇敢前進。

卓榮泰指出，勞動部已經很清楚且系統性引進產業更需要的所有人力，包括中階技術人員、高階人員的訓練，也會大批的從國外引進，充裕國內人力上的不足。

此外，在能源議題方面，卓榮泰強調，在新的核管法修訂後，對於台灣傳統核能何去何從，他期待核安會、經濟部能夠依照核管法的內容，向國人提出在核安有保障、核廢有去處以及國人高度的共識底下審慎評估。