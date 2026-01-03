卓榮泰：尊重立法院譴責我 但無法接受不譴責中國軍演

行政院長卓榮泰今天表示，為保障航行安全，任何國家不要隨便在台灣周遭軍事演習，台灣一定要表達強烈抗議，很遺憾「立法院譴責我，我尊重，但不譴責中國，我無法接受。」他說，台灣海運非常強，陽明海運股份有限公司、長榮海運股份有限公司及萬海航運股份有限公司等在世界航商名列前茅，全世界最忙碌海運航線就在台灣周遭，但中國在台灣周邊軍演，造成空域、海域很大困擾。

行政院長卓榮泰3日表示，為保障航行安全，任何國家不要隨便在台灣周遭軍事演習，台灣一定要表達強烈抗議，很遺憾「立法院譴責我，我尊重，但不譴責中國，我無法接受。」（資料照／行政院提供）

立法院昨天表決通過台灣民眾黨立法院黨團提案，譴責卓榮泰未依法編列預算等缺失，但民主進步黨團譴責中共軍演提案遭中國國民黨與民眾黨團封殺。

廣告 廣告

卓榮泰今天上午在台中市出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」表示，中央政府總預算案還沒審，「大家面帶微笑」，但他非常焦慮，如TPASS行政院通勤月票今年編列新台幣75億元，也有更多優惠非中央政府撥給人民，須拜託地方執行，希望立法院趕緊通過總預算案，讓所有建設如數展開。

卓榮泰向台下的台中市副市長黃國榮喊話，台中今年會有補助，但現在還沒通過，「先欠著，你們先墊，等立法院通過了，如數補回。」

卓榮泰也細數公托政策、無人載具產業發展統籌型計畫與河川整治工程等多項政策與建設說，希望立法院回歸正途，辦點真正福國利民的事，趕緊通過總預算案，相關交通建設才能如數展開。中央地方合作，行政立法良性溝通，政府民間合力發展，新的一年包括AI（人工智慧）新十大建設，終極目標建立全民智慧生活圈。