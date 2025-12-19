卓榮泰：窮盡各種救濟方式才不副署財劃法 盼理性討論 回歸憲政秩序

行政院長卓榮泰不副署財劃法，引起在野反彈，立法院司法及法制委員會昨天在藍白立委聯手下通過將卓榮泰移請監察院彈劾。卓榮泰今天表示，不副署是窮盡憲政救濟方式中，不得不做的作為，最終目的是希望能夠回歸憲政秩序理性討論，找到適合解決的方法。

卓榮泰今天出席監察院114年巡察行政院會議時指出，台灣過去一年遭受關稅、天災等非常多內外衝擊，立法院在此刻則提出不少爭議法案，讓行政院除面臨內外各種挑戰，還要窮盡憲政救濟的方式，來進行法案討論，但縱使窮盡各種方式，仍無法在維護憲政、維護法律的秩序底下，做出完全符合法案內容的條件。

卓榮泰說，若依據三讀版本財劃法編列預算，會產生違法的預算案，行政院也變成違法的行政院，因此他才會依照憲法第37條的規定，決定不副署可能會造成國家財政重大負擔、造成政府明顯違反《公債法》的財劃法。

卓榮泰強調，不讓這個財劃法生效，主要是目前已經沒有辦法透過大法官會議來進行釋憲，不副署，是現在窮盡各種救濟方式當中，不得不做的作為。

卓榮泰表示，欣然面對不副署帶來的憲政秩序討論，而這最終目的是希望能夠回歸憲政秩序理性討論，回歸中華民國憲法跟憲法增修條文，相信能找到適合解決的方法。

行政院祕書長張惇涵在說明完政院一年施政重點後也提到，執政團隊也要守護憲法精神、捍衛民主憲政，如同今天監察院巡察行政院，正是台灣民主憲政的展現與具體實踐，顯示台灣沒有獨裁、政院也不可能獨裁，卓榮泰之所以不副署有違法違憲之虞的財劃法，是因為行政院有責任捍衛憲法分立原則、國民主權、民主原則、依法行政，以及確保國家發展與財政穩健。

（責任主編：莊儱宇）