卓榮泰：115年度總預算案尚未付委創憲政紀錄 六縣市恐舉債

115年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，行政院長卓榮泰今天指出，總預算案送進立法院已逾四個月，這是憲政史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議的情況，總計將影響新台幣2992億元預算，包含國安、治水、地方補助等都受影響，也將衝擊台南市、屏東縣以及嘉義縣等六縣市財務調度，恐須舉債因應。

行政院長卓榮泰8日指出，總預算案送進立法院已逾四個月，這是憲政史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議的情況。（資料照／行政院提供）

行政院會今天討論通過主計總處所提的「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議的影響」報告，卓榮泰出席院會後記者會時表示，總預算是落實民主政治、照顧民眾需求的國家財政，政院依法將總預算案送立法院審議已逾四個月，卻發生總預算案到了今年度還沒有付委審議情況。

卓榮泰表示，今年首場行政院會剛剛開完，本來第一案想報告新年度新政策新計畫全面執行報告，但無奈報告卻是「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議之影響」。

他說，總預算案未審議通過，影響不得動支的預算為2992億元，其中新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元，包含國安、治水、地方補助等都受影響。

卓榮泰強調，現行財劃法分配公式著重人口數及營利事業營業額等指標，導致農業市縣及離島獲配統籌稅款更為弱勢，水平分配嚴重不均，因此中央政府今年度總預算編列321億元，確保統籌分配稅款與補助款不少於去年，但如今總預算未審查通過，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等六縣市財務調度將出現問題，恐怕要舉債，希望立法院盡速審議總預算案，寒冬中給予民眾溫暖。