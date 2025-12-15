卓榮泰「不予副署」《財劃法》！林紳旭指「藍白迎紅想亂政」卻廢憲法法庭「等於自宮」！直言：行政權是很大的

依據程序，立法院11月14日三讀之《財劃法》版本，最晚須於今（15日）公告；不過，行政院長卓榮泰表示，此版本《財劃法》侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則、施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，將「不予副署」捍衛憲政。對此，資深媒體人林紳旭指出，我國是「總統制」，唯「憲法法庭」才能制約，藍白迎紅想亂政，卻廢了憲法法庭，等於自宮。

林紳旭今日於臉書以「以子之矛 ，攻子之盾」為題發文，指出我國是「總統制」，唯「憲法法庭」才能制約。他直言，「藍白迎紅想亂政，卻廢了憲法法庭，等於自宮」。

林紳旭表示，「行政權是很大的，大到你殺了人犯下死罪，都能特赦」。他嘲諷國民黨、民進黨立院黨團，「你立什麼法？我不鳥你，你就沒輒」。最後，針對行政院就《財劃法》不予副署，林紳旭直言，「我喜歡看火車對著衝，來吧！這劇愈來愈有趣了」。

