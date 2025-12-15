卓榮泰：不副署絕非行政權獨裁 立法院可提倒閣制衡

（中央社記者高華謙、賴于榛台北15日電）行政院長卓榮泰今天宣布不副署財劃法，他表示，政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，只剩下不副署這一途徑。政院不副署的權力絕非行政權獨大、獨裁，立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。

朝野對財劃法攻防不斷，行政院提出的財劃法覆議案5日遭藍白否決，財劃法最晚須於今天公告。行政院下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、財政部長莊翠雲等人出席。

卓榮泰表示，立法院違憲、擴權爭議法案不斷發生，他曾多次拜會立法院長韓國瑜與各黨團，總統賴清德也前後兩次尋求相關院長進行國政商議，希望促進朝野和平、長治久安之道。但令人遺憾的是，立法院長韓國瑜無視憲法，今天公然拒絕總統邀請，再次關閉討論大門與協商合作往前走的道路。

卓榮泰說，本會期總質詢結束當天，他再次強調共同合作才是國人最大要求，他願意並期待一起以國家為念、以每位國人為念。但令人遺憾與痛心的是，財劃法覆議案，立法院不安排政院說明、拒絕溝通，直接否決再次討論機會，政院提出的財劃法版本也完全無法排入審查，這個時候，「行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署這一途徑」。

卓榮泰表示，基於憲法權力制衡的設計，若立法院對行政院不副署的決定有意見，可以依照憲法增修條文第3條第2項第3款規定，對行政院長提出不信任投票制衡。政院不副署的這項權力，絕非行政權獨大、獨裁，因為可以受立法院獲憲法賦予的不信任案做不同表示。

卓榮泰指出，中華民國憲法既然賦予行政院長副署權，面對違憲、違法的各種法律，以不副署停止惡法對國家傷害，是他身為行政院長必須採取方式，這是憲法賦予行政院長的責任，「因此我在秉持忠於國家、忠於憲法的至高信念與絕對忠誠下，今天稍早我已經就總統的令簽，完成我不副署的權力」。

卓榮泰不副署加註意見為，「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則與權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。本人為維護憲法賦予本院之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。」（編輯：蘇龍麒、萬淑彰）1141215