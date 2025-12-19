卓榮泰：不副署財劃法是盼回歸憲政秩序理性討論

（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院長卓榮泰不副署立法院會11月14日三讀通過修正的財劃法，引發在野黨不滿。卓榮泰今天表示，不副署是窮盡各種救濟方式中，不得不的作為，最終目的是希望能回歸憲政秩序理性討論，找到適合解決的方法。

卓榮泰15日宣布不副署立法院11月14日三讀通過修正的財劃法版本，立法院司法及法制委員會昨天移請監察院彈劾卓榮泰。

卓榮泰今天出席監察院114年巡察行政院會議時指出，台灣過去一年遭受關稅、天災等非常多內外衝擊，立法院此刻則提出不少爭議法案，讓行政院除面臨內外各種挑戰，還要窮盡憲政救濟的方式來進行法案討論，但縱使窮盡各種方式，仍無法在維護憲政、維護法律的秩序底下，做出完全符合法案內容的條件。

他說，若依據三讀通過的財劃法版本編列預算，會產生違法的預算案，行政院也變成違法的行政院，因此他才會依照憲法第37條規定，決定不副署恐造成國家財政重大負擔、造成政府明顯違反「公債法」的財劃法。

卓榮泰強調，不讓財劃法生效，主要是目前已經沒有辦法透過大法官會議進行釋憲，不副署是現在窮盡各種救濟方式當中，不得不的作為。

他表示，欣然面對不副署帶來的憲政秩序討論，而這最終目的是希望能夠回歸憲政秩序理性討論，回歸中華民國憲法跟憲法增修條文，相信能找到適合解決的方法。

行政院秘書長張惇涵在說明行政院一年施政重點後也提到，執政團隊要完成2大目標，一是團結台灣，如果台灣可以團結，就可以克服馬太鞍溪堰塞湖災後復原、非洲豬瘟等天災疫病的挑戰。

他指出，執政團隊也要守護憲法精神、捍衛民主憲政，如同今天監察院巡察行政院，正是台灣民主憲政的展現與具體實踐，顯示台灣沒有獨裁、行政院也不可能獨裁，卓榮泰之所以不副署有違法違憲之虞的財劃法，是因為行政院有責任捍衛憲法分立原則、國民主權、民主原則、依法行政，以及確保國家發展與財政穩健。

張惇涵也引述卓榮泰日前在立法院所言，指朝野都應該一起以國家為念、以民眾為念，把不能解決的差異擺一邊，走出國家發展的重要道路。

立法院會11月14日三讀修正通過財劃法部分條文，明訂中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。（編輯：謝佳珍）1141219