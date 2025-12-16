卓榮泰「不副署」之後 國防特別預算及院版財劃法送立法院大會處理

民進黨立委於程序委員會疾呼藍白不要再擋國防特別預算條例。（圖片來源／羅美玲粉專）

行政院長卓榮泰昨（15）日宣布「不副署」藍白推動的再修版財政收支劃分法，並重砲抨擊立法院「一院獨大、一院獨裁」。立法院本（16）日召開程序委員會，針對行政院提出的院版財劃法以及8年1.25兆元國防特別預算條例，藍白挾人數優勢決議送交院會處理，儘管算是送出程序委員會，但在院會之中仍存在不小變數。

羅美玲提案發言疾呼：藍白不要再擋了

廣告 廣告

本日立法院程序委員會之中，民進黨立法院黨團由立委羅美玲代表提案及發言，她特別提到，8年1.25兆元國防特別預算條例，已經在程序委員會被藍白惡意阻擋了2次，她並代表民進黨立法院黨團，呼籲藍白兩黨不要再擋了！

羅美玲表示，藍白兩黨如果對8年1.25兆國防特別條例有任何疑問，那就直接付委審查，而不是動用這種惡意阻擋不付委的方式來杯葛，因為付委才能夠討論，藍白所質疑的疑慮才會有答案。

「國家要安全必須要加強我們的自我防衛的能力，全世界皆然」，羅美玲感慨：「只有台灣的在野黨，在扯自己國家的後腿，試圖來削弱台灣的防衛能力，所以真的是非常糟糕，也讓全世界看笑話。」

議事日程草案送院會處理，藍白要總統接受諮詢

本日程序委員會在藍白人數優勢之下，以10比8否決民進黨的議事提案，同時也以10比8通過國民黨的提案，亦即把立法院秘書長編擬之議事日程草案送交院會處理；其中質詢事項第67案為行政院擬具之財政收支劃分法送交財政委員會審查、第68案為行政院擬具之「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送交國防及財政委員會審查。

如今上述兩案雖於程序委員會決議送交立法院大會處理，但院會之中仍有可能出現變數。此外，國民黨的提案尚包括邀請賴清德總統赴立法院就攸關國家安全之重大國安事項及天價軍購提出國情報告，並接受委員諮詢，以釋群疑，落實憲法賦予國會的監督權。

賴清德：願依合憲方式赴立法院進行國情報告

總統賴清德本日表示，他願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。就此以觀，藍白明示「總統接受立委諮詢」此一要求，恐與合憲方式有所落差。

賴清德強調，面對國會一連串的濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，面對此一憲政時刻，總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民。

「我們不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞」，賴清德也說：「不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦！」

總預算仍卡關，鍾佳濱：運動部將名存實亡

對於中央政府總預算持續卡關，至今仍未付委審查，民進黨團幹事長鍾佳濱本日示警，若總預算無法如期完成審議，運動部恐怕將「名存實亡」，這不僅是社會不願見到的結果，更是許多年輕世代無法接受的狀況。

鍾佳濱指出，運動部甫成立，其預算幾乎全數屬於新興計畫預算，若中央政府總預算持續卡關，相關政策將無法推動，運動部的實質功能勢必大受影響。他強調，這樣的結果，不只是影響單一部會，而是違背全民對運動政策發展的期待。

林楚茵批藍白：跟中共裡應外合阻擋台灣自我防衛

針對在野黨一再阻撓國防特別預算，民進黨立委林楚茵表示，日本2026年度防衛費9兆日圓（約1.8兆台幣）創歷史新高，「看看日本想想自己」，她因此點名藍白兩黨，日本在野黨就算不支持，至少讓執政黨好好在國會說明，反觀台灣兩大在野黨在幹嘛？國民黨主席鄭麗文嫌國防預算「已經太多」，藍委則胡亂爆料，抹黑國防採購案。

林楚茵說，藍白聯手阻撓「8年1.25兆」國防特別預算，連討論機會都不給，面對中國威脅，日本增加防衛預算、美國通過「豪豬法案」挺台，民主國家都在築牆增加防衛，台灣首當其衝，藍白卻跟中共裡應外合「拆牆」、阻擋台灣自我防衛，強化防衛才能提升嚇阻力，這麼簡單的道理，藍白就是「裝睡叫不醒」。

(原始連結)





更多信傳媒報導

財富必修課》從巴菲特的歷史課 看價值投資為何知易行難

分析》民進黨不副署意在「逼戰」但藍白不為所動 朝野僵局恐延續至2028

台股盤中暴跌490點後多頭拉回 台積電跌25元、創意重跌一張可賠掉19萬

