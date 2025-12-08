卓榮泰「不副署」反制財劃法？白委嗆「北韓法學」：哪有這權利
行政院提《財政收支劃分法》覆議案遭立院否決，行政院長卓榮泰於5日強硬表示，「行政院沒有必須執行的壓力」引發憲政風暴，使「台派」與親綠人士建議可採「不公布、不副署」回應，但府院仍決定不採取，但堅定不會執行。面對「不副署」是否可行，民眾黨主席黃國昌8日痛批，哪有什麼權利不副署？這是哪門子的北韓法學，又是哪個法律學者的主張？
民眾黨立院黨團8日上午召開「卓榮泰選擇性執法，賴清德總統正在摧毀國家」記者會，身兼民眾黨團總召的黃國昌、副總召張啓楷、成大法律系教授許忠信、前立委陳琬惠與會。
黃國昌表示，當代民主憲政架構下的法治國原則，可以說是民主憲政基石，而在法治國原則下依法行政，這是最最重要的原則，國會三讀通過有效的法律，全體國民都有遵守的義務，不管是總統或行政院長都跟一般國民一樣，而所有行政機關、公務體系也必須依法行政，這是最基本的ABC。
黃國昌指出，現在賴清德總統、卓榮泰領導的政府選擇性執法，恣意決定要遵守什麼法律，「賴清德、卓榮泰正在稱帝，正在摧毀法治國的原則，如果他們可以這樣做的話，請問現在全中華民國的國民，可不可以選擇自己找理由，決定要不要遵守法律、決定法律對其生不生效？」更何況卓榮泰找的理由荒腔走板。
黃國昌也隔空喊話，請所有民進黨執政縣市長、要參選2026地方首長的人表態，是否支持卓榮泰所說的，有權利苛扣地方補助款就苛扣、不發就不發，並點名高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲公開表態。
黃國昌透露，昨天下午跟過去的中研院同事通話，對方表達不敢置信民進黨會幹出這種事，連行政法最基本的法治國原則，行政院長說不執行就不執行，真的把自己當皇帝，「請賴清德、卓榮泰懸崖勒馬，否則接下來政治責任、法律責任，民眾黨一定會嚴肅追究。」
被問到有部分「台派」希望政院採取「不副署」形式，而新北市議員卓冠廷稱「不副署」是大絕招要慎選，「不副署」究竟是否合理？黃國昌說，「當你的腦袋只剩下黨派跟協助賴清德、卓榮泰獨裁時，腦袋就會出現一些原本不該出現的想法。」
「哪有什麼權利不副署？」黃國昌痛批，倘若如此，那台灣、中華民國就直接和全世界宣告，台灣不是民主憲政國家，立院三讀通過的法律，行政院長自己有權利「不副署」掉嗎？「這是誰告訴你總統、行政院長有這個權利，要透過不副署、不公告法律，讓行政院可以繼續違法把應給地方補助款的錢握在手上，這是哪門子的北韓法學？又有哪個法律學者這樣主張？勇敢跳出來跟大家說清楚講明白。」
黃國昌酸說，鼓勵主張此想法的人寫一篇國際論文發表國際期刊，將民進黨如何丟人現眼、破壞台灣法治國原則的事情，讓全世界的人都知道，究竟是哪本憲法教科書這樣寫，還是現在賴清德、卓榮泰趕快召集民進黨御用學者出一本「賴卓憲法論」，徹底摧毀台灣過去這幾十年人們流血、犧牲、爭取到的民主憲政，現在竟為一己之私，不惜丟在地上踐踏。
黃國昌強調，卓榮泰「不副署」更可笑的是，不要忘了該法案要規範的對象就是卓本人，因為違法苛扣地方補助款的正是卓榮泰，「請容我再說一次，卓榮泰、賴清德回頭是岸，懸崖勒馬，這件事情非常嚴重」。
