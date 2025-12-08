卓榮泰「不副署」反制財劃法？ 藍黨團嗆：自以為皇帝！

行政院針對財劃法提出覆議案，再度遭國會否決。據了解，賴總統將依規定在十天內公布，行政院則將聲請釋憲，不過卓榮泰院長已表態，不會執行違法的法案。此舉引發在野陣營砲轟，怒批卓揆「自以為皇帝」。也有學者提出擔憂，認為選擇性執法比惡法更可怕，台灣的法治恐將被人治取代。

「選擇性執法比惡法更可怕」 學者：台「威瑪時刻」

聽到財劃法覆議又被國會否決，行政院長卓榮泰表示，「對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」明確表態不會執行藍白通過的版本。

此話一出，引發學界擔憂，成功大學教授李忠憲在社群發文指出，這是「台灣的威瑪時刻」，法律公布卻不執行，代表台灣正走進一個安靜卻危險的憲政臨界點。他認為，選擇性執法比惡法更可怕，甚至可能更快摧毀國家；當法律從命令變成選擇題，法治便正式被人治取代。李忠憲並警示，中華民國憲法恐如同威瑪憲法一樣，走向終結。

學者擔憂法治被人治取代。圖／台視新聞製圖

政院指有違憲疑慮 「法律不可行實務不可能」

國民黨團更在社群發布圖文，怒批卓榮泰「自己為皇帝！」

行政院回應，再修惡版財劃法有違憲疑慮，「法律上不可行、事實上不可能」，因為行政院不能違法編列預算，重編預算更將造成政府空轉，呼籲立院尊重憲法。

行政院回應財劃法「不執行」。圖／台視新聞製圖

民進黨新北市議員卓冠廷表示，財劃法二次修法逼行政院違法且違憲，行政院當然可以不執行。他表示，如果有不同意見，就應由藍白重啟憲法法庭，由憲法法庭裁決，「我支持行政院不執行並聲請釋憲的做法，而不是在這個階段就貿然不副署。」

面對藍白聯手在國會通過多項爭議法案，綠營定調將從財政與國安兩大主軸出發，並透過民調訴諸民意進行反擊。

台北／林宸頡、林益新 責任編輯／蔡尚晉

