卓榮泰「不副署」眷改條例 賴清德函達五院院長

眷改條例「不副署」，總統賴清德函達五院院長。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（6）日表示，不副署立法院三讀通過的《國軍老舊眷村改建條例》修正案（眷改條例修正案）。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德已經函達五院院長。

卓榮泰表示，眷改條例完全是針對特定的個案，明顯違反平等原則，更無視於已經確定的司法案件；同時，對老舊眷村改建基金的財務造成負擔，更嚴重的是侵犯行政院編列跟提出預算的專屬權。他說，為捍衛憲法的平等原則跟權利分立原則，他決定不副署，這是一個重大的決定。

針對立法院咨請總統公布國軍老舊眷村改建條例修正條文令文案，郭雅慧今傍晚表示，公文送行政院後，經卓榮泰今日加註意見，為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，基於行政院院長副署權，決定不予副署。總統同時函達五院院長。

郭雅慧說明，卓榮泰加註意見為：「立法院本次修正之國軍老舊眷村改建條例，係針對特定個案所為之立法。其明顯違反平等原則，增加老舊眷村改建基金財務負擔，更侵害本院依憲法形成施政計畫及編製並提出預算之專屬權。為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，本人決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本次修正條文不予副署。」

郭雅慧補充，立法院是在今年1月16日三讀通過修正國軍老舊眷村改建條例，1月28日咨請總統公布。

立法院修正眷改條例，將老舊眷村定義時限從「民國六十九年」大幅放寬至「民國八十五年」，並新增「且有改建之必要」條款，被質疑恐掏空國庫2000億元。立院已在1月28日將咨文送抵政院，10天公布期限今日屆滿。卓榮泰拍板「不副署」，這是繼「財劃法」不副署後，政院「不副署」的第二例。

