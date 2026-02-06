即時中心／廖予瑄報導

日前國民黨立委羅智強提出「國軍老舊眷村改建條例」修正案，並在藍白聯手下三讀通過；今（6）日行政院長卓榮泰也宣布，「『眷改條例』不予副署」。對此，總統府發言人郭雅慧說明，基於卓的副署權，「決定不予副署」，總統賴清德也同時函達五院院長。

郭雅慧指出，卓榮泰對於「國軍老舊眷村改建條例」修正案表示，「明顯違反平等原則」，並表示，此案增加老舊眷村改建基金財務負擔，還侵害了行政院依憲法所專屬擁有的「規劃施政」和「編列、提出預算」的權力。

廣告 廣告

此外，郭雅惠也說，為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，身為行政院長的卓榮泰也決定按照憲法賦予的副署權，「就本次修正條文不予副署。」

郭雅慧補充，立法院係在今年1月16日三讀通過修正國軍老舊眷村改建條例，1月28日咨請賴清德公布。

原文出處：快新聞／卓榮泰「不副署」眷改條例 郭雅慧曝：總統同時函達五院院長

更多民視新聞報導

國民黨2028再輸賴清德一次？名醫分析：綠營鐵票、中間選民已回流

台灣結盟中東歐抗威權 吳志中大讚「波蘭、捷克是戰略夥伴」

獨家／人瑞與68歲看護結婚！家屬疑「另有目的」曝曾贈豪宅 遭三度抵押3,500萬

