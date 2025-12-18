卓榮泰「不副署」財劃法民眾黨喊上街抗議 羅智強：任何可能性都不排除

國民黨團書記長羅智強。(記者廖振輝攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，民眾黨喊出要上街頭抗議。國民黨團書記長羅智強表示，兩黨近日密切進行意見交換，明天黨團大會會針對一些具體行動方向來做討論，任何的可能性都不排除，一但確定行動方針就會向社會大眾說明。

羅智強表示，這段時間因為這些重大憲政危機，國民黨團跟民眾黨以及在黨內都在進行很密切的一些意見的交換，所以也有一些具體的行動方向，明天黨團大會會來做一些具體行動方向的討論。

廣告 廣告

羅智強表示，國民黨團絕對堅守立委神聖的職責，制定福國利民的法案，所以行政院的所謂的不副署、踐踏憲政，打臉賴清德總統，國民黨團不會屈服，會陸續推出更多的福國利民的法案，來去告訴大家立法院的本務就是把好的法案端出來，至於其他任何的可能性都不排除，一但確定一些行動的方針就會來跟社會大眾說明。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》藍白還在當機？街訪「支持倒閣改選嗎」民眾秒回：贊成！

張惇涵：若立院邀理性討論財劃法 卓揆不會依憲不副署

翁曉玲喊砍總統薪水 學者羅承宗：預算連付委都沒「是要砍什麼？」

不敢提倒閣 國民黨苦無其他有效反制作為

