卓榮泰：中華民國台灣是主權國家、2300萬國人沒有回歸選項

行政院長卓榮泰。(記者羅沛德攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕中共官媒報導稱，中國領導人習近平昨(25)日晚間與美國總統川普通話時提及「『台灣回歸中國』是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，行政院長卓榮泰今天上午在立院受訪時嚴肅回應，強調「中華民國台灣是一個完全的主權獨立國家，2300萬的國人沒有『回歸』的選項」。

卓榮泰表示，行政院都注意國際間的一個重要的對話，但必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立國家，2300萬的國人沒有回歸的這個選項，這個很清楚的。

廣告 廣告

「台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的！」卓榮泰強調，所以維持現狀，也是世界現在大家共同注意的一個發展。中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼台灣要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因。

【看原文連結】

更多自由時報報導

習近平急了！憂中日關係惡化 主動致電川普談台灣 邀明年4月訪中

面對面會晤不到1個月 習近平與川普深夜通話談到台灣！

新華社稱川習通話談及台灣 川普發文卻隻字未提

川普冷處理習近平通話 汪浩：遊戲規則不是習說了算

