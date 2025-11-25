卓榮泰：中華民國台灣是主權獨立國家 無「回歸」選項

美、中領導人於台灣時間24日晚間通話，中國國家主席習近平在通話中提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，行政院長卓榮泰今天(25日)表示，中華民國台灣是主權獨立國家，2,300萬國人沒有「回歸」選項，中國無法用任何形式破壞現狀，台灣也因此強化自我防衛能力，並和世界民主國家站在一起。

美國總統川普和中國國家主席習近平在10月底於韓國釜山會談後，於台灣時間24日晚間再度通話。根據中國官媒新華社報導，習近平在通話中強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普則說「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。不過，川普在社群平台提及這次通話的發言內容時，隻字未提台灣。

對此，行政院長卓榮泰25日到立法院備詢前受訪表示，他有注意到國際重要對話，但他必須再次強調，中華民國台灣是完全主權獨立的國家，沒有「回歸」這個選項。卓榮泰：『(原音)2,300萬的國人沒有「回歸」的這個選項，這個很清楚的，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面對世界是至為重要的，所以維持現狀也是世界現在大家共同注意的一個發展，中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼我們要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要原因。』

另外，「台灣全民安全指引」19日起展開家戶普發作業，但網路上出現這是宣示作戰、可以丟到回收桶等說法，內政部長劉世芳24日表示散播此觀點者可能有「公主病」或「王子病」、「是在無塵室長大」，引發質疑。卓榮泰則表示該指引是讓國人有更好且更高的自我安全意識，也是很多國家期待全民參與國家安全防衛的共同手法。他並強調台灣不能置外於世界，應該一起為國家安全共同努力。