卓榮泰：中華民國台灣是完全獨立國家 2300萬國人沒有回歸選項

行政院長卓榮泰表示，中華民國台灣是完全獨立國家，2300萬國人沒有回歸選項。行政院提供



中國國家主席習近平昨與美國總統川普通話，根據《新華社》報導，習近平闡明中方在台灣議題上的原則立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分，而美方表示理解。對此，行政院長卓榮泰今（11/25）受訪表示，注意到國際重要對話，但也必須再次強調，中華民國台灣是完全主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項。

卓榮泰表示，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，所以維持現狀也是世界現在大家共同注意的發展，中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀。

廣告 廣告

卓榮泰指出，這也是為什麼台灣要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因。

《新華社》昨報導，習近平和川普通話，川普向習近平表示，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。但川普隨後在社群媒體發文表示和習近平通話，但隻字未提台灣，僅表示兩國關係「超級強勁」。

更多太報報導

民主黨議員籲軍人拒從非法命令 美國防部威脅召回軍中以軍法處置

黃明志保釋11/26屆滿！突發新歌《誤解就誤解》：不代表我沒權力去爭辯

台股大跌千點資金往穩健高息台股ETF ! 00919量價齊揚最有人氣