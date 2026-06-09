卓榮泰：人口對策新戰略 父母企業政府組鐵三角

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（中央社記者王鴻國新北9日電）行政院長卓榮泰今天說，父母照顧小孩，企業支持父母，政府支持企業，打造堅固鐵三角，台灣人口對策新戰略才可能徹底成功，且這是「只許成功，不許失敗」，一定要打贏的仗。

他說，生育率偏低不能只靠個人努力及家庭付出，政府要當成大事一起完成。

卓榮泰下午在民主進步黨籍立法委員蘇巧慧與吳秉叡等陪同下，訪視位於新北市的行政院新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園。

卓榮泰表示，總統賴清德頒布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，出發點是生育子女是年輕人權利與意願，但養育兒女是政府與國家大事，政府會負起責任，減輕年輕人及家庭負擔。

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他說，希望行政院本部也設員工子女托育機構，讓員工能更安心上班，也鼓勵公部門與企業廣設托育機構，民間企業部分，政府補助新台幣500萬元，再加碼提供企業托育支出200%的租稅減免；已設托育機構企業，政府也研擬協助托育營運費用。

友善職場部分，卓榮泰表示，從婚假、產假、陪產假、育兒假到育兒津貼全面放寬，企業增設育兒設施，有助於留才留職。

他說，行政院近日會組執行小組，要求每項政策及措施執行期限。在行政院和立法院合作下，儘速完成相關修法，希望下半年部分人口對策新戰略先上路，整套人口對策新戰略2027年全面實施，屆時國家應可迎向更發展的時代。（編輯：李明宗）1150609