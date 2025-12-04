卓榮泰：促民間友善近用促轉基金 強化民主韌性

（中央社記者賴于榛台北4日電）行政院長卓榮泰今天主持推動轉型正義會報會議，他在會中表示，政院將整合各部會落實「促進轉型正義基金策略計畫」，依法發揮基金最大效益、強化民主韌性，更要透過友善民間近用機制，促進民間力量共同合作，友善近用促轉基金。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持「行政院推動轉型正義會報第7次會議」時表示，總統賴清德近期非常關注國家主權安全問題，也提出許多在此階段國家必須推動的工作，藉以維持民主防禦機制。

卓榮泰說，台灣作為一個法治國家，必須依法行政、依法審判，這是台灣與威權專制體制不同之處，轉型正義工作的持續推動，也是基於同樣的目標，讓台灣有底氣和能量，與理念相近的國家並肩同行，共同守護民主法治理念價值。

行政院推動轉型正義會報第6次會議時，已通過促轉基金策略計畫，並成立強化民主韌性專案小組。卓榮泰今天聽取「促進轉型正義基金友善民間近用機制作法規劃」報告後指出，友善民間近用機制是「促轉基金策略計畫」通過後、專案小組成立後最先啟動的機制，目前規劃架構原則予以同意，請國發會依據與會委員及相關機關意見修正內容，並由專案小組主持人確認後正式通過。

卓榮泰要求，待近用機制正式完成後，請國發會務必積極推動及加強對外說明，並與民間力量共同合作，強化國內外交流，進一步建構並支持更健全的行動者網絡，同時也請專案小組持續整合與協調跨部會資源，並有效引導促轉基金妥善運用，強化公私協力，促進民間參與與近用。

為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務，依促進轉型正義條例第7條規定，移轉為國有的不當黨產，由中央成立特種基金，也就是促進轉型正義基金。依據規定，促轉基金的收支、保管及運用事項，由國家發展委員會辦理，盼透過基金，有助推展轉型正義及落實自由民主憲政秩序相關工作。

此外，卓榮泰表示，行政院已經核定「戰後原住民族轉型正義強化方案」，請原民會依核定方案，整合跨部會如期執行，並請行政院政務委員林明昕、人權及轉型正義處積極督導及適時跨機關協調。

戰後原住民族轉型正義強化方案採階段性方式推動，第一階段以4年（2025年至2028年）為期，進行基礎工作、業務整合、教育推廣、真相調查等4面向工作，包含調查戰後原住民族權侵害案件、推廣戰後原住民族轉型正義教育、撰擬戰後原住民族轉型正義真相調查報告等，且須定期檢視執行成果。（編輯：林克倫）1141204