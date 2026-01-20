卓榮泰：信保非投資 不能加總避免造成談判困擾

（中央社記者賴于榛、高華謙台北20日電）行政院今天舉行「台美關稅談判說明記者會」，行政院長卓榮泰表示，台美關稅談判共識中，台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，這並非企業投資額度，媒體或政治評論員不能再加總成5000億元，以免造成後續談判困擾。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識。卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人今天出席「台美關稅談判說明記者會」 。

廣告 廣告

卓榮泰說，今天是賴政府就任滿第20個月，這當中鄭麗君有9個多月都在談判，幾乎是一半的時間，在這過程，時間是極大考驗，因為鄭麗君談判前要與國內開會，會後也要整理談判資訊，幾乎要超人的體力；第二，談判壓力非常大，他有看過報導指鄭麗君45歲生產時是最後一次流淚，而這次談判過程，他沒有看鄭麗君流過淚，但能深深感受壓力都在鄭麗君臉上、心裡，甚至在討論時，鄭麗君有時聲音也微微顫抖。

卓榮泰還說，鄭麗君也需要毅力與耐性，因為談判過程中英文都要字字比較、條文對照，甚至有時候總統賴清德宣布會議結束，鄭麗君還會再確認有事情需要討論。

行政院在2024年10月美國大選還在進行時，先成立行政院經濟外交工作小組，隨後成立台美經貿專案小組。卓榮泰說，就是因為政府掌握國際情勢，因此當美國總統川普在2025年4月宣布對等關稅後，政府已經有衝擊的高、中、低推估方案，並且成為世界首個提出對產業支持方案的政府跟國家，政府更在關稅出爐後10天內，就進行超過20場次的院內會議、產業座談以及媒體溝通。

卓榮泰談到，此次談判稱為黃金計畫，是副總統蕭美琴提出，成功讓美方最重視也理解台灣是提出深入準備且周延的方案，後續鄭麗君再提出台灣模式，透過產業自主投資以及政府運用信用保證各2500億美元。

卓榮泰強調，2500億美元是企業自主投資，另外2500億美元是政府透過信保機制協助業者，兩者不同，產業投資是放眼全球布局，希望媒體及政治評論員不要再寫成5000億美元，這是絕對錯誤，也會讓談判發生不必要的困擾。（編輯：楊蘭軒）1150120