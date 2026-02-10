卓榮泰：全面接受全世界先進的新式核能技術

行政院長卓榮泰今（10）日出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮。卓榮泰於致詞中強調，政府將持續推動半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業，並首度明確表示，台灣將「全面接受全世界先進的新式核能技術」，以確保充裕的能源供應，支撐台灣未來20年的科技巔峰。

半導體研發基地今日動土，卓揆宣布，「全面接受新核能技術」。（圖／中天新聞）

打造首座12吋半導體研發基地 降低新創門檻

卓榮泰指出，這座我國第一座12吋半導體研發試產量研發基地，是台灣半導體發展的重要里程碑。該基地不僅能帶動設備與材料升級，更能為國內新創團隊及中小型IC設計公司提供試產場域，「降低驗證門檻，加速技術商品化」。他也特別感謝台積電捐贈三部12吋半導體高階製程設備，對整體場域設計給予指導，體現了產業共榮的精神。

針對未來產業布局，卓榮泰表示，政府在今年的總預算中，已編列155億元投入半導體研發，另在「AI新世代建設」中投入311億元，涵蓋矽光子、量子技術、機器人及無人載具等三大關鍵領域。他強調，台灣要從製造中心升級為「系統整合與研發的世界性樞紐」，讓科技研發的結晶能「從這裡孵育、在這裡產出」。

能源轉型新策略：全面接受新核能技術

在各界關注的電力供應議題上，卓榮泰拋出重要政策風向。他表示，政府對產業有責任，在確保水電供應無虞的同時，除了落實「二四能源轉型」、開發多元綠能，更將「全面接受全世界先進的新式核能技術」。

卓榮泰進一步說明，在新的《核管法》修訂之後，對於傳統核能的去留，政府將在「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」的三大前提下，「樂觀審慎」地評估。他強調：「電力就是算力，算力就是國力」，充足的電力基礎是穩定產業、定位台灣未來的關鍵。

投資未來 定位台灣下一個20年

卓榮泰表示，科技產業如「逆水行舟，不進則退」，台灣必須持續投資未來。他呼籲行政院各部會與地方政府全力配合，務必如期如質完工。他最後感性表示，「台灣製造」已是世界最信賴的品牌，世界已看見台灣關鍵的力量，政府將透過大開放、大開發的時代精神，帶領台灣在未來的20年繼續站穩全球科技產業的領先地位。

