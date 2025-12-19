卓榮泰：加強鐵公路捷運航空站戒備 同步通報國安系統

（中央社記者賴于榛台北19日電）台北車站及捷運中山站周遭今天晚間發生隨機傷人事件，行政院長卓榮泰晚間赴台大醫院探視傷者後表示，將全面加強國內鐵公路、捷運、航空站的安全戒備，除國防部外，也已通報國安系統。

台北車站及捷運中山站周遭今天晚間發生隨機傷人致死事件，27歲男子張文涉嫌犯案，經員警追捕墜樓身亡。卓榮泰晚間先趕赴北捷事發現場聽取簡報，隨後再進中正一分局了解進度，並於稍早赴台大醫院探視汪姓傷者，同時也向余姓死者家屬致意。

廣告 廣告

卓榮泰離開台大醫院前受訪表示，感謝台大醫院即時且動用整醫院能量搶救傷者，目前汪姓傷者手術還在進行中，但傷勢穩定，沒有即時危險，且家屬也陸續抵達醫院，希望汪姓傷者能夠平安。

卓榮泰也說，另一名送台大醫院的余姓男子不幸已經身亡，而根據報導，余姓男子在事件曾試圖阻止事件發生，但詳細情況目前還在確認中，政府希望能了解余姓男子在事件中到底扮演什麼樣的正面角色，或是有其他情形，一旦釐清整個事件以及犯罪動機等，便會向家屬與民眾清楚交代，了解狀況後，政府必定會盡到該有的責任跟必要的作為。

對於犯嫌，卓榮泰說，犯嫌有妨害兵役以及一些前科，為釐清事實，警方也正在嫌犯的住所、以及租屋處進行搜索，嘗試了解動機。

卓榮泰也說，因此事件，政府認為應該全面要加強整個國內鐵公路、捷運、航空站的安全戒備，除國防部外，也已通報國安系統。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1141219