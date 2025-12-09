卓榮泰：只要立院速審總預算、韌性預算 其他都可談

行政院長卓榮泰今天(9日)與全國商業總會座談，卓揆受訪時指出，現在立法院最重要的是趕快審查明年中央政府總預算、強化防衛韌性特別預算，這事關人民及國家主權安全，立法院卻層層圍堵，若沒有通過這些預算，國家重大建設將無法落實。他呼籲，只要能好好審議總預算、強化防衛韌性特別預算，其他都可以坐下來談。

全國商業總會9日邀請行政院長卓榮泰與商總商業領袖座談。卓榮泰步入會場前受訪指出，現在立法院最重要的是兩件事情，包括趕快審明年中央政府總預算、盡快審查強化防衛韌性的特別條例跟特別預算，前者攸關明年政府能否順利施政，好好地發展國家發展、照護人民，後者則與國家主權安全有關，無奈遭到立法院步步進逼、層層圍堵，提出許多現在不該花這麼多時間討論的議案，包括國籍法、中配6改4等，「這些都不是現在最急迫的」。

卓榮泰強調，行政院心心念念、最在意的，是明年政策能不能順利執行，稍後他也將會向商業領袖們表達，國家重大建設會依序進行，但若沒有中央政府總預算，「所說的都成為一種想法而已，而不能成為一種做法」。他並呼籲立法院，好好審查預算，其他都可以坐下來談。卓榮泰說：『(原音)只要把中央政府總預算、把我們提出的強化防衛韌性特別預算特別條例，好好的審議，其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談。我們為的就是讓人民能夠得到照護、國家能夠持續發展，主權能夠受到保障，安全能夠勇敢的來捍衛，就是這樣如此而已，沒有其他的要求，謝謝。』

商總理事長許舒博致詞指出，最近朝野關係不好，非企業樂見，工商界希望為了國家發展、人民安定，大家共同努力，因此，就合規合理的議題，八大工商團體願扮演朝野溝通的橋梁，拜會立法院各黨團，要求他們做出正確的判斷。他強調，這是企業界共同的心聲，不希望國家發展停滯。(編輯：陳士廉)