卓榮泰：台灣人口對策是只許成功不許失敗戰略

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為了因應少子女化，政府日前提出「0至18歲人口對策新戰略」，行政院長卓榮泰今日(9日) 前往行政院新莊聯合辦公大樓訪視附設的非營利幼兒園。他在致詞時表示，養育孩子是國家與政府的重要責任，政府必須協助年輕世代安心成家、減輕育兒負擔。他並強調「台灣人口對策是只許成功、不許失敗的戰略」。

為因應少子女化的人口危機，賴總統日前召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略–家庭支持篇」，率領府院團隊公布18項完整措施，其中包含「0到18歲成長津貼」、生育給付每胎都補足到新台幣10萬元，以及加碼延長婚假、產假、陪產假、育嬰留職停薪等政策。

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行政院長卓榮泰今日前往行政院新莊聯合辦公大樓，訪視附設的機關員工子女非營利幼兒園。卓榮泰致詞時表示，政府推動「0至18歲人口對策新戰略」，核心理念就是生兒育女是年輕人的權利與意願，養育孩子則是國家與政府的重要責任，政府將透過各項措施減輕家庭負擔，協助年輕世代安心成家、生養子女。

卓榮泰表示，他一直希望能在行政院本部設置托育中心或職場互助教保中心，讓行政院的同仁能夠就近照顧孩子、安心工作。他也邀請相關專業團隊協助評估行政院場地是否具備適合空間，盼進一步擴充職場托育服務。

卓榮泰指出，目前政府盤點685處場域後，已設置166處非營利幼兒園及職場互助教保中心；此外，全國各級學校也已設置超過2,800處相關托育據點，未來將持續推動托育設施普及化，同時鼓勵更多企業投入職場托育服務。他並表示，政府原本提供企業設置托育設施最高新台幣500萬元補助，後續將更進一步推出租稅優惠措施，希望提高企業投入意願。他說：『(原音)而且鼓勵民間企業也來設，那民間企業原來設想的方式是，它的設施政府可以補助他500萬，能夠把裡面設施更完善，後來我們認為這樣還不夠，也應該給他更多的租稅優惠，所以他的設備付出的時候，我們可以給他200%的扣抵。』

卓榮泰指出，友善職場是人口對策新戰略的重要一環，政府規劃放寬婚假、產假、陪產假、育兒假及育兒津貼等措施，希望讓年輕家庭在育兒過程中獲得更多協助。他也已向總統報告，強調人口對策新戰略是一場「只許成功、不許失敗」的戰略，期盼透過行政與立法部門合作，儘速完成相關修法與制度調整，部分措施將在今年下半年上路，整體方案則於明年全面實施。