卓榮泰：台灣產業聚落經驗 全世界看重

（中央社記者張榮祥台南31日電）行政院長卓榮泰今天表示，全世界都在看台灣產業聚落經驗，連台美談判，美國也希望台灣產業聚落經驗到美國服務台灣廠商，真的要立足台灣，走向全世界。

他說，行政院2024年起晶創台灣方案、10年挹注新台幣3000億元計畫等，培養更多AI（人工智慧）人才，引進更多IC產業，取得先進技術領先地位，吸引更多國際資金和大廠，從晶創台灣方案到AI新十大建設，希望將台灣從硬體製造提升到軟體巔峰，台灣科技經濟已達期待的首階段，將再繼續前進。

廣告 廣告

南部科學園區歡慶創園30年辦66對新人集團結婚，卓榮泰上午在台南市出席活動並向新人獻上祝福時表示，南科晶圓已取代30年前現址甘蔗園的甘蔗，這是台灣邁向世界、主導世界科技力量的高科技產品。

他說，集團結婚印證南科30年除是科技搖籃，也是愛情溫床，孕育國家高科技人才和產業，以護國群山力量解決國家安全問題。

卓榮泰表示，台灣去年第4季經濟成長率概估12.68%，去年經濟成長率達8.63%，15年來最高，亞洲4小龍（台灣、韓國、新加坡及香港）居首，台灣人均GDP（國內生產毛額）也衝上3萬9477美元（約新台幣124萬元）。（編輯：李明宗）1150131